2,7-Millionen-Euro-Goldmünze wird am 21. März bei pro aurum in Bielefeld ausgestellt

Bielefeld (ots)

Die Mega-Goldmünze "Big Phil" zählt zu den beeindruckendsten Sammlerstücken auf dem Edelmetallmarkt. Der aktuelle Materialwert der rund 31 Kilogramm schweren Münze beläuft sich auf knapp 2,7 Millionen Euro. Diese seltene Münze, die weltweit nur 15 Mal existiert, wurde anlässlich des 15-jährigen Jubiläums der Anlagemünze "Wiener Philharmoniker" von der Münze Österreich geprägt. Wie auch die kleineren Ausgaben des "Big Phil" zeigt die Vorderseite der Goldmünze die Orgel im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins und die Rückseite verschiedene Instrumente.

Der Nennwert von 100.000 Euro ist zum Ausgabezeitpunkt bewusst unter dem Realwert der darin verarbeiteten über 31 Kilogramm Gold gewählt worden. "Sondermünzen sind im ausgebenden EU-Land - in diesem Fall also in der Republik Österreich - offizielles Zahlungsmittel. Das heißt, man könnte mit dem 'Big Phil' in der Wiener Fußgängerzone für 100.000 Euro shoppen gehen, würde aktuell aber auf 2,6 Millionen Euro verzichten", sagt Felix Baehr, Filialleiter von pro aurum in Bielefeld.

Die Rekordmünze wird am 21. März in der neu eröffneten Filiale von pro aurum in Bielefeld ausgestellt. "Bielefeld ist das wirtschaftliche Zentrum der Region, mit einem starken Mittelstand und einer soliden Anlegerstruktur - ideale Voraussetzungen für eine erfolgreiche Niederlassung von pro aurum. Wir sind einer der wenigen großen Edelmetallhändler, die den Schritt wagen, über die Großstädte hinaus zu expandieren", sagt Felix Baehr, der neue Filialleiter. Der gebürtige Bielefelder kennt den Markt vor Ort genau und sieht großes Potenzial. "Viele Investoren aus Ostwestfalen mussten bisher lange Wege in Kauf nehmen, um einen vertrauenswürdigen Edelmetallhändler zu erreichen. Mit unserer neuen Filiale bieten wir nun eine lokale Anlaufstelle."

