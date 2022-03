Marburger Bund - Bundesverband

Marburger Bund mobilisiert für ganztägigen Warnstreik am 31. März

Berlin (ots)

Der Marburger Bund hat seine Mitglieder in den kommunalen Krankenhäusern (TV-Ärzte/VKA) zum ganztägigen Warnstreik am 31. März 2022 aufgerufen. Die zentrale Streik-Kundgebung wird in der Altstadt von Frankfurt am Main stattfinden: auf dem Römerberg, dem Rathausplatz der Mainmetropole. Beginn der Kundgebung ist 13 Uhr.

Bereits in der Tarifauseinandersetzung 2019 war der Römerberg Schauplatz einer eindrucksvollen Kundgebung streikender Ärztinnen und Ärzte aus kommunalen Kliniken. Auch in diesem Jahr soll die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) wieder ein klares Signal der Gegenwehr erhalten: Schluss mit der Ignoranz gegenüber den Klinikärzten! Die Forderungen des Marburger Bundes liegen seit mehr als einem halben Jahr auf dem Tisch, ohne dass die VKA sichtbar um eine Einigung bemüht gewesen wäre.

Der Marburger Bund fordert eine lineare Erhöhung der Gehälter um 5,5 Prozent für die Laufzeit von einem Jahr, klare Grenzen für Bereitschaftsdienste, eine generelle Begrenzung der Rufbereitschaft auf höchstens zwölf Rufdienste pro Monat, einen gesicherten Anspruch auf freie Wochenenden und mehr Planungssicherheit bei den Diensten.

Weitere Informationen zur Tarifrunde mit der VKA finden Sie unter: www.vka-tarifrunde.de.

Original-Content von: Marburger Bund - Bundesverband, übermittelt durch news aktuell