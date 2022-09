LASCANA

LASCANA schickt Victoria Swarovski im Rahmen einer crossmedialen Markenkampagne auf Reisen

Hamburg (ots)

Das Hamburger Modeunternehmen präsentiert anlässlich seines 20-jährigen Markenjubiläums die zweite Kampagne mit Botschafterin Victoria Swarovski. Unter dem Motto "MY WORLD. MY MOMENT." inszeniert LASCANA die neue Herbst/Winter-Kollektion im Rahmen einer crossmedialen Travel-Kampagne. Der begleitende Kampagnenfilm, bei dem Testimonial Victoria Swarovski auch das Einsingen des Kampagnensongs übernommen hat, ist ab sofort online auf http/youtu.be/qwh7BSNu1aw verfügbar.

LASCANA und Markenbotschafterin Victoria Swarovski setzen ihre Zusammenarbeit im Jubiläumsjahr im Rahmen einer crossmedialen Travel-Kampagne fort. Produziert wurde die neue "MY WORLD. MY MOMENT."-Kampagne in Kapstadt. Dabei hat sich das Unternehmen für einen neuartigen Produktionsprozess entschieden, im Zuge dessen das gesamte Bewegtbild-Material und die Kampagnen-Visuals sowohl auf den Straßen von Kapstadt als auch in einem Studio vor Ort im "Beyond-Prozess" aufgenommen wurden.

Konzipiert und umgesetzt wurde die neue LASCANA Markenkampagne erneut von der Kreativagentur Serviceplan Campaign in München und der Hamburger Filmproduktion Markenfilm. Der begleitende Kampagnenfilm, der verschiedene Stile von analoger Fotografie bis hin zu modernster Videografie vereint, wurde von Regisseur Felix Koch verantwortet. Eine besondere Rolle sowohl vor als auch hinter der Kamera wird im Film LASCANA Markenbotschafterin Victoria Swarovski zuteil, sie hat das Einsingen des Kampagnensongs mit dem Titel "Like this Feeling" selbst übernommen. "Musik ist meine absolute Leidenschaft. Es war ein tolles Gefühl nach langer Zeit mal wieder im Studio zu sein, um den Song zu meiner zweiten gemeinsamen Kampagne mit LASCANA einzusingen", sagt die 29-Jährige.

Crossmedial ausgespielt wird die neue Kampagne mittels einer reichweitenstarken Social-Media-Kampagne, digitalen Reichweiten- und Markenbekanntheit-Advertisements sowie im Onlineshop auf lascana.de. Darüber hinaus werden die Kampagneninhalte in Deutschland zusätzlich bei großen Partner-Onlineshops wie Zalando und ABOUT YOU in die jeweiligen Brandshops integriert.

Die Looks der neuen Herbst/Winter-Kampagne von LASCANA zeigen die breite Produktvielfalt des Hamburger Modeunternehmens. Von raffinierten, spitzenverzierten Lingerie-Styles über verspielte, florale Midi-Kleider, lässige Denim-Looks, angesagte Hosenanzüge bis hin zu kuschelig-weichen Strick-Styles bietet die neue Kollektion für jeden Moment den passenden Style.

Die begleitende Landingpage zur Kampagne ist ab sofort auf www.lascana.de/20-years/my-world-my-moment/fashion/ online.

Der begleitende Kampagnenfilm ist ab sofort auf https://youtu.be/qwh7BSNu1aw verfügbar.

Original-Content von: LASCANA, übermittelt durch news aktuell