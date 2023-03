Piratenpartei Baden-Württemberg: Borys Sobieski weiterhin Vorsitzender

Hannover, Berlin (ots) - Am 06.03. machte eine Delegation afghanischer Frauen nach Hamburg und Berlin Station in Hannover auf ihrem Weg nach Brüssel [1]. Bei einer Kundgebung am Kröpcke mit anschließendem Umzug nahmen rund 70 Menschen teil. Die PIRATEN Hannover waren vor Ort und unterstützen das Anliegen. Hierzu Uwe Kopec [2], Vorsitzender des PIRATEN RV Hannover ...

