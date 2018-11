"Handbuch Versicherungsmarketing": 67rockwell veröffentlicht zukunftsweisenden Sammelband mit Beiträgen von Vorständen und Wissenschaftlern aus der Versicherungswirtschaft

Hamburg (ots) - Customer Experience, Blockchain-Technologie, Künstliche Intelligenz - Wie kann die Versicherungsbranche neue Technologien für sich einsetzen? Wie stellt sie sich den Herausforderungen von Automation und den gewachsenen Kundenerwartungen? Und wie finden diese Lösungen im Zeitalter der Digitalisierung ihre Anwendung in den Geschäftsmodellen der Branche?

Diese und weitere zukunftsweisende Fragen beantwortet das neue "Handbuch Versicherungsmarketing", das aufgrund der großen Nachfrage nun in der zweiten Auflage erscheint. Herausgeber ist 67rockwell, eine der führenden Managementberatungen der deutschen Versicherungswirtschaft.

"Unser 'Handbuch Versicherungsmarketing' knüpft an den Erfolg der Erstauflage an. Es ist ein Werk für Führungskräfte, Forscher und Mitarbeiter der Versicherungswirtschaft, in dem Vorreiter und Innovatoren aus Praxis und Wissenschaft ihre Visionen zu zukunftsorientierten Themen teilen", so Dr. Michael Reich, Gründer und Geschäftsführer von 67rockwell.

In dem Standardwerk für die Versicherungswirtschaft nehmen namhafte Autoren aus der Wissenschaft sowie Vorstände und Topmanager Stellung zu den Herausforderungen der Branche.

Autoren aus der Wirtschaft sind u.a.: - Dr. Jan Wicke, Vorstandsvorsitzender, Talanx Deutschland AG - Dr. Wolfgang Breuer, Vorstandsvorsitzender, Provinzial Nordwest - Dr. Per-Johan Horgby, Mitglied des Vorstands, VHV Allgemeine Versicherungs AG - Dr. Christopher Lohmann, Vorstandsvorsitzender, Gothaer Allgemeine Versicherung AG

Autoren aus der Wissenschaft sind u.a: - Prof. Dr. Matthias Beenken, Professor für Versicherungswirtschaft, Fachhochschule Dortmund - Prof. Dr. Florian Elert, Professor für Versicherungsmanagement, HSBA Hamburg School of Business Administration - Dr. Ute Lohse, Forschungsleiterin Versicherungswirtschaft, Leibniz Universität Hannover

Die Versicherungswirtschaft ist im Umbruch und auf dem Weg in eine digitale Zukunft. Das "Handbuch Versicherungsmarketing" unterstützt Entscheider dabei, den Wandel der Branche aktiv zu gestalten. Es bietet einen interessanten Mix aus Praxis-Insights und zukunftsweisenden Lösungsansätzen aus der Wissenschaft zu den branchenbeherrschenden Themen wie den Auswirkungen der Digitalisierung auf das Geschäftsmodell Versicherung oder den Implikationen der IDD (Insurance Distribution Directive) auf neue Vertriebs- und Organisationsmodelle und das Versicherungsmarketing.

