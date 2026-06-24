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Kurze Nase - wenig Luft: Qualzucht bei kurzschnäuzigen Hunden und Katzen bleibt ein Tierschutzproblem

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Berlin (ots)

Möpse, Französische Bulldoggen oder Perserkatzen erfreuen sich großer Beliebtheit - ihr rundes Gesicht und die kurze Schnauze gelten als besonders "niedlich". Doch hinter diesen äußeren Merkmalen verbirgt sich ein ernsthaftes Gesundheitsproblem: die stark ausgeprägte sogenannte Kurzköpfigkeit oder Brachyzephalie. Dabei handelt es sich um eine extreme Verkürzung des Schädels, die mit erheblichen gesundheitlichen Folgen einhergeht und die Lebensqualität der Tiere deutlich beeinträchtigen kann.

Wenn das Atmen schwer fällt

Betroffene Hunde leiden häufig unter verengten Atemwegen, erschwerter Atmung und eingeschränkter Belastbarkeit. Typische Anzeichen sind lautes Atmen, Schnarchen, schnelle Erschöpfung oder sogar Atemnot in Ruhe. Dennoch werden diese Symptome oftmals als "rassetypisch" wahrgenommen und nicht als Erkrankung erkannt.

Neben Atemproblemen kommt es häufig zu weiteren Problemen, etwa durch Überhitzung, da betroffene Tiere ihre Körpertemperatur schlechter regulieren können. Zusätzlich treten Hautprobleme, Zahnfehlstellungen, Augen- und neurologische Erkrankungen bis hin zu epileptischen Anfällen sowie weitere gesundheitliche Einschränkungen auf. In schweren Fällen kann die Lebenserwartung deutlich verkürzt sein.

Auch Katzen sind betroffen

Auch Katzen mit extrem kurzer Schnauze, wie Perser oder Exotic Shorthair, sind betroffen. Sie zeigen neben Atemproblemen häufig chronischen Tränenfluss, Augenentzündungen und Hautprobleme im Gesichtsbereich. Die Symptome sind oft weniger offensichtlich als beim Hund, werden jedoch ebenfalls häufig unterschätzt.

Behandlungen sind nicht immer möglich

Medikamentöse und chirurgische Behandlungen können die Beschwerden teilweise lindern, die zugrunde liegenden zuchtbedingten Probleme jedoch nicht beseitigen. Viele betroffene Tiere benötigen wiederholte Behandlungen oder Operationen. Diese sind mit Risiken und Belastungen für das Tier und teils erheblichen Kosten verbunden. Dennoch erreichen nicht alle Tiere ein beschwerdefreies Leben und bleiben dauerhaft gesundheitlich eingeschränkt.

Weitere kritische Merkmale

Neben der Kurzköpfigkeit gibt es außerdem andere genetisch verankerte Merkmale, die zu gesundheitlichen Einschränkungen führen und daher als Qualzucht eingestuft werden. Dazu zählen beispielsweise übermäßige Hautfalten, Haarlosigkeit oder extreme Körperproportionen. Auch bestimmte Fellfarben wie der Merle-Faktor können mit gesundheitlichen Problemen verknüpft sein.

Tierschutz geht vor

Aus Sicht der Tiergesundheit ist daher klar: Extreme körperliche Merkmale, die zu chronischen Leiden führen, sind tierschutzrelevant und widersprechen dem Grundgedanken einer verantwortungsvollen Tierhaltung.

Was bereits unternommen wird

In den vergangenen Jahren wurden zahlreiche Initiativen gestartet, um auf Qualzucht aufmerksam zu machen. Informationskampagnen, Aufklärungsangebote und Datenbanken zu Qualzuchtmerkmalen tragen dazu bei, Wissen zu bündeln und Tierhalter und die Öffentlichkeit zu sensibilisieren. Ziel ist ein besseres Bewusstsein für die Auswirkungen extremer Kopf- und Körperformen sowie weiterer kritischer Merkmale und die langfristige Förderung tiergerechter Zuchtpraktiken. Zum Teil haben Zuchtverbände bereits ihre Zuchtziele angepasst, Anpaarungen von Merkmalsträgern (z.B. für bestimmte Farbgene) werden von seriösen Züchtern ausgeschlossen. Auch gibt es Bemühungen über den Zuchtausschluss von Tieren mit besonders ausgeprägten Merkmalen, schrittweise das Rassebild zu verbessern.

Was Tierhalterinnen und Tierhalter tun können

Eine nachhaltige Verbesserung kann nur erreicht werden, wenn gesundheitliche Aspekte bei allen Beteiligten stärker in den Fokus rücken. Tierhalterinnen und Tierhalter haben einen entscheidenden Einfluss. Vor der Anschaffung eines Tieres sollte eine umfassende Information über rassetypische Gesundheitsrisiken erfolgen. Die Wahl verantwortungsvoller Zuchtlinien und die Orientierung an gesunden, funktionalen Merkmalen können dazu beitragen, Qualzucht langfristig zu reduzieren.

Die Verringerung der Nachfrage nach Tieren mit zuchtbedingten Gesundheitsproblemen ist ein entscheidender Faktor, das Angebot solcher Tiere langfristig zu senken. Hierzu gehören neben der Aufklärung auch eine zurückhaltende Darstellung der Tiere bestimmter Rassen in Werbung und sozialen Medien.

Weitere Informationen: Qualzucht bei Haustieren: Hintergrund, rechtlicher Rahmen und Bewertung

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