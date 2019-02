DDIM Dachgesellschaft Deutsches Interim Management e.V.

Interim Management attraktiv wie nie

Branche erwartet für 2019 erstmals Honorarvolumen von mehr als 2 Milliarden Euro

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Köln (ots)

Der positive Trend im Interim Management in Deutschland der letzten Jahre setzt sich weiter fort. Bis Ende 2019 wird das Honorarvolumen für selbständige Fach- und Führungskräfte erstmals die 2 Mrd. Euro Marke übersteigen. Damit erreicht die Branche einen neuen Meilenstein in der Entwicklung in Deutschland. Dies ist das Ergebnis der jährlichen Mitgliederbefragung der Dachgesellschaft Deutsches Interim Management (DDIM) bei Führungskräften auf Zeit sowie Interim Management Providern und Sozietäten.

Interim Manager sind in Deutschland so gefragt wie nie. Das belegt die aktuelle Umfrage unter Mitgliedern und assoziierten Interim Management Providern und Sozietäten der führenden Branchenvertretung für professionelles Interim Management. So überstieg die Auslastung der Führungskräfte auf Zeit im Jahr 2018 die Prognose vom Beginn des Jahres. Durchschnittlich waren Interim Manager im letzten Jahr 172,3 Tage im Mandat und somit nahezu vollständig ausgelastet. Nach der Prognose erwartet die Branche auch im laufenden Jahr eine Beschäftigung auf diesem hohen Niveau. Dabei zeigt die Tendenz bei den Tagessätzen weiter nach oben. Die Befragten erwarten hier einen Anstieg von durchschnittlich 1.142 Euro auf 1.175 Euro in 2019. Und auch die Anzahl der Interim Manager nimmt nach Einschätzung der Befragten 2019 leicht zu. Insgesamt wird die Branche damit 2019 voraussichtlich erstmals die historische Marke von 2 Mrd. Euro Honorarvolumen übertreffen.

Interim Management als Qualitätsmerkmal

"Sich einen Interim Manager in das Unternehmen zu holen, ist eine zeitgemäße Antwort auf kurzfristigen Bedarf oder wichtige Projekte" führt die Vorstandsvorsitzende, Dr. Marei Strack, aus. "Die Vorbehalte, die Unternehmen noch vor 5 oder 10 Jahren gegenüber Interim Management hatten, sind nahezu komplett verschwunden. Man ist sich der zahlreichen Vorzüge eines selbständigen Experten oder einer 'Führungskraft auf Zeit' durchaus bewusst und setzt mehr und mehr auf dieses Instrument. Als Branchenvertreterin wünsche ich mir, dass die Auftraggeber damit noch viel offensiver nach außen gehen."

Anzahl der Interim Manager übersteigt historische Marke Im Jahr 2019 werden erstmals mehr als 10.000 Manager auf den oberen Führungsebenen als Interim Manager tätig sein. Dabei steigt sowohl der Umfang der Branchen als auch der Aufgabengebiete weiter an. Gefragt ist vor allem die Begleitung von Digitalisierungsprozessen in Change-Management Projekten (16,9 Prozent). Den größten Zuwachs verzeichnet hierbei die Automobilbranche (OEM und Zulieferer), die in 2019 etwa 17,1 Prozent des Interim Management Marktes ausmachen wird.

Weitere wichtige Prognoseergebnisse im Überblick:

Unternehmensgrößen: Die meisten Anfragen kamen 2018 (32%) aus Unternehmen mit 1001-10.000 Mitarbeitern. Laut Prognose wird dieser Wert 2019 konstant bleiben.

Funktionen: Für 2019 wird die stärkste Nachfrage nach Interim Managern in den Funktionsbereichen General Management/Unternehmensführung (30%), Technik/Produktion (13,3%) und Marketing/Vertrieb (12,6%) erwartet. General Management liegt damit genau wie im Vorjahr auf Platz 1.

Über die DDIM

Die Dachgesellschaft Deutsches Interim Management e.V. (DDIM) ist die führende Branchenvertretung für pro-fessionelles Interim Management in Deutschland. Die Hauptaufgaben des Berufs- und Wirtschaftsverbandes sind die Wahrung der wirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder und die nachhaltige Förderung des Interim Managements in Deutschland.

Die DDIM definiert die Berufsstandards, fördert die Qualitätssicherung und unterstützt den Wissenstransfer ihrer Mitglieder. Die Mitgliedschaft in der Dachgesellschaft gilt als Ausweis für hohe Qualität und Kompetenz im Interim Management. Die Dachgesellschaft widmet sich der öffentlichen Anerkennung und dem beständigen Wachstum der Branche. Als ihre international vernetzte Stimme versorgt sie Wirtschaft, Politik und Öffentlichkeit mit relevanten Informationen und ist Ansprechpartner für alle Fragen zum Interim Management. Die legitimen Inte-ressen ihrer Mitglieder vertritt sie unabhängig und überparteilich.

Die Original Bilddateien und die vollständigen Befragungsergebnisse können in der Geschäftsstelle der DDIM abgerufen werden.

Pressekontakt:



Michael Stechert

Email: stechert@ddim.de



Dachgesellschaft Deutsches Interim Management e.V.

- Geschäftsstelle -

Lindenstr. 14 / 2. Etage

50674 Köln

Tel.: 0221 92428-555

Email: info@ddim.de

Original-Content von: DDIM Dachgesellschaft Deutsches Interim Management e.V., übermittelt durch news aktuell