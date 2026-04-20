Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND)

BUND: Mehr Grün in die Städte

"Baum-Woche" mit Umfrage und Mitmachangeboten zum Tag des Baums

Berlin (ots)

Umfrage: Über zwei Drittel für mehr schattenspendende Bäume

Für rund die Hälfte tut die Politik zu wenig für Stadtbäume und Parks

Bäume gießen ist wichtig, aber langfristig hilft nur mehr Platz

Zum Tag des Baums am kommenden Samstag (25. April) fordert der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) Städte und Gemeinden auf, sich besser um das Stadtgrün zu kümmern, mehr Bäume zu pflanzen und diese auch zu wässern und zu pflegen. Bäume und Stadtgrün sind die wirkungsvollste Klimaanlage in den Siedlungen und schützen die Bewohnerinnen und Bewohner vor gesundheitsgefährdender Überhitzung. Auch tragen sie zum Schutz der Artenvielfalt bei, verbessern das Stadtbild und das Wohlbefinden. Mit einem Schwerpunkt zum Tag des Baums lenkt der BUND die Aufmerksamkeit auf Aspekte rund um Bäume und Stadtgrün.

In einer repräsentativen Umfrage hat der Umweltverband Menschen in Städten mit mehr als 100.000 Einwohner*innen gefragt, wie sie auf Zustand, Pflege und Umfang ihrer Stadtnatur schauen. Fast die Hälfte (47 Prozent) der Befragten ist der Meinung, dass sich die politisch Verantwortlichen nicht ausreichend um Straßenbäume und Parks kümmern. Mehr als zwei Drittel wünschen sich mehr schattenspendende Bäume. Angesichts der Häufigkeit von Hitze- und Dürre-Phasen infolge der Klimakrise ein dringliches Anliegen.

Olaf Bandt, BUND-Vorsitzender: "Die graue, asphaltierte, hitzegeplagte Stadt ist überholt. Die Bürgerinnen wollen grüne, lebenswerte Städte. Über zwei Drittel der Befragten sprechen sich für mehr schattenspendende Bäume in der Stadt aus. Doch Stadtnatur steht unter Druck, die Flächen werden für Bebauung in Anspruch genommen und leider fallen ihr auch Bäumen und Grünflächen zum Opfer. Hier muss ein Umdenken stattfinden und das wertvolle Grün erhalten und in Zeiten der Klimakrise sogar erweitert werden."

Gerade im Frühjahr brauchen Straßenbäume Wasser

Gerade im Frühjahr benötigen Straßenbäume ausreichend Wasser für ihr Blattwachstum. Die Niederschläge in diesem Winter blieben aber zum wiederholten Male hinter dem Jahresmittel zurück. Kurzfristig können die Grünverwaltungen den Bäumen helfen, indem sie in den Trockenphasen gießen. Langfristig hilft den Bäumen aber nur, ihnen mehr Raum zu geben. Für ein schattenspendendes Kronendach und für ein gesundes Wurzelsystem.

In vielen Städten wünschen sich die Bewohnerinnen und Bewohner, dass sich die Politik mehr für einen guten Zustand der Bäume einsetzt. Dieser Wunsch ist besonders groß in Salzgitter, Gelsenkirchen und Hannover. Besser steht es offenbar um die Pflege von Bäumen und Parks unter anderem in Städten im Rheinisch-Bergischen Kreis, in Reutlingen sowie Heidelberg.

Bandt: "Viele Menschen wollen sich engagieren, es braucht mehr Möglichkeiten, um sich einbringen zu können. Das kann eine Unterstützung von Gießgruppen sein, oder Bürgergärten auf entsiegelten Flächen. Politik und Verwaltung stehen vor der Herausforderung, die Städte auf die heraufziehende Klimakrise vorzubereiten, die Bürger*innen können da Partner sein."

Das Institut Civey hat für den BUND vom 7. bis 11. April 2026 rund 2500 Menschen in Städten mit über 100.000 Einwohner*innen online befragt.

Hintergrund:

Seit 2018 kommt es regelmäßig im Frühjahr zu Perioden mit anhaltender Trockenheit und überdurchschnittlich hohen Temperaturen, die der Land- und Forstwirtschaft zu schaffen machen. Der letzte Waldzustandsbericht kam zu dem Ergebnis, dass sich die Bäume immer noch nicht von den vergangenen Hitzewellen erholt hatten und nur etwa jeder fünfte Baum im Wald frei von Kronenschäden ist.

Der Zustand von Stadt- und Alleebäumen wird nicht einheitlich erfasst, aber auch sie haben durch die wiederkehrende Trockenheit gelitten. Vielen Straßenbäumen fehlt es an ausreichend durchwurzelbarem Raum, der Boden ist stark verdichtet und nur schlecht belüftet. Die Klimakrise bewirkt nicht nur, dass es heißer ist und seltener regnet, sondern die Niederschläge, die fallen, treten zunehmend als Starkregen auf, der von ausgetrockneten Böden nicht gut aufgenommen werden kann und ungenutzt in die Kanalisation abfließt. Das Konzept der Schwammstadt hat zum Ziel, mit Entsiegelungen und Neupflanzungen die kühlende Wirkung von Bäumen und Freiflächen optimal zu nutzen.

Das weitere Angebot des BUND zum Tag des Baums (25. April):

Dienstag, 21. April 2026: Pressemitteilung zum Tag der Streuobstwiese am 24. April: Schön und artenreich: Hotspot Streuobstwiese

zum am 24. April: Schön und artenreich: Hotspot Streuobstwiese Mittwoch, 22. April 2026: Zum Tag der Erde ein Ökotipp: Artenvielfalt in der Stadt: Baumscheiben richtig bepflanzen. Ratschläge und Tipps für die Pflege von Stadtbäumen

Zum ein Artenvielfalt in der Stadt: Baumscheiben richtig bepflanzen. Ratschläge und Tipps für die Pflege von Stadtbäumen Donnerstag, 23. April 2026: Pressemitteilung zum Tag des Baumes am 25. April: Fairer Umgang mit einer knappen Ressource: Der BUND startet zusammen mit dem Bund Naturschutz in Bayern eine Baum-App zur Erfassung von Stadtbäumen und ruft zum Mitmachen auf. Pressemitteilung zum App-Launch und mit einem Bestimmungsflyer zu heimischen Stadtbäumen.

Mehr Informationen:

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