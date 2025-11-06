Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND)

BUND zur COP30 im Amazonas: Die grüne Lunge der Welt atmet schwer

Welt am Scheideweg - Klimaschutz jetzt umsetzen

BUND fordert ambitionierten Klimaschutz auf COP statt Scheinlösungen

Abgeschwächtes EU-Ziel schwächt Klimaschutz

Bundeskanzler Merz muss bei Leader Summit Entschlossenheit zeigen

Vom 10. bis 21. November 2025 findet die UN-Klimakonferenz COP30 erstmals im brasilianischen Amazonasgebiet statt. Im Zentrum der diesjährigen Verhandlungen steht unter anderem das Schließen der globalen Ambitionslücke. Zehn Jahre nach dem Pariser Klimaabkommen ist die globale Lücke größer denn je. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) fordert an diesem symbolträchtigen Ort ambitionierten Klimaschutz. Ohne konsequentes Handeln steuert die Welt auf eine Erwärmung von 3 Grad und mehr zu, mit fatalen Folgen für Mensch und Natur.

Olaf Bandt, Vorsitzender des BUND: "10 Jahre nach dem Pariser Klimaabkommen steht die Welt am Scheideweg. Die Lösungen für echten Klimaschutz liegen auf dem Tisch. Wir erwarten von den Regierungschefs dieser Welt, endlich ambitionierten Klimaschutz für uns Menschen. Im Amazonas, der grünen Lunge der Erde, geht es um unsere Zukunft."

Die EU hat sich vor der COP auf ein massiv abgeschwächtes 2040 Ziel geeinigt, das statt echtem Klimaschutz verstärkt auf einen globalen Ablasshandel mit internationale Zertifikaten setzt. Gleichzeitig schwächt sie den Klimaschutz in Europa massiv ab. Damit fährt die EU kurz vor knapp zwar mit einem geeinten nationalen Klimabeitrag (NDC, Nationally Determined Contributions) zur COP30, jedoch nicht mit hoher Glaubwürdigkeit.

Bandt:"Es steht schlecht um die Glaubwürdigkeit im Klimaschutz. Die EU redet sich mit internationalen Zertifikaten das 90-Prozent-Ziel bis 2040 schön und verlagert europäischen Klimaschutz ins Ausland. Schlupflöcher wie CCS und ein Ablasshandel über fünf Prozent der hiesigen Emissionen sind das Gegenteil von Klimaschutz und ein Freifahrtschein für die fossile Industrie. Diese Art der Politik löscht kein Feuer, sie gießt Öl ins Feuer der Klimakrise."

Bereits vor Beginn der COP30 treffen sich die Regierungschefs am 6. und 7. November zum Climate Leaders Summit, bei dem unter anderem Bundeskanzler Merz sprechen wird. Aus Sicht des BUND müssen die EU und Deutschland ihre Entscheidungen bei der COP30 so gestalten, dass das 1,5-Grad-Limit eingehalten, Scheinlösungen vermieden und wirksame Emissionsminderungen umgesetzt werden.

Mit Blick auf den Leaders Summit ergänzt Bandt: "Wir rufen Bundeskanzler Merz auf, beim Climate Leaders Summit für den 1,5 Grad Pfad zu kämpfen. Klimaschutz braucht Entschlossenheit, keine Buchungstricks, keine Scheinlösungen. Alle müssen an einem Strang ziehen und die reichen Industriestaaten - Deutschland inbegriffen - müssen Verantwortung übernehmen."

10 Jahre nach Paris gewinnt die Anpassung an den Klimawandel an Bedeutung. Die Weltbevölkerung steht weiterhin hinter dem Klimaschutz und fordert diesen von der Politik ein, wie es auch beim Hamburger Klimaentscheid sichtbar wurde. Diese Erfolge sind nicht zuletzt das Ergebnis einer breit organisierten, starken Klimabewegung, die weltweit Druck für wirksamen Klimaschutz macht und Verantwortung für kommende Generationen einfordert.

Karola Knuth, Bundesvorstand der BUNDjugend: "Zehn Jahre nach dem Pariser Klimaabkommen sind erste Schritte erreicht. Die vergangenen Klimakonferenzen haben gezeigt, dass sich die Weltgemeinschaft auf Maßnahmen wie den Ausstieg aus fossilen Energien oder Ausgleichsmechanismen für klimabedingte Schäden einigen kann. Gleichzeitig hinken viele Staaten den drastischen Folgen der Klimakrise hinterher und vernachlässigen ihre Verantwortung gegenüber kommenden Generationen und besonders vulnerablen Gruppen. Auf dieser COP muss es jetzt ums Machen gehen, denn alle Lösungen liegen auf dem Tisch."

Erstmals seit Jahren findet zur COP 30 wieder ein unabhängiger Gegengipfel statt, der die Perspektiven vieler unterschiedlicher der Menschen stärkt und dafür sorgt, dass Klimapolitik gerecht, transparent und inklusiv gestaltet wird. Die BUND Schwesterorganisation "Freunde der Erde" aus Brasilien ist maßgeblich daran beteiligt, den Gegengipfel zu organisieren.

Eduardo Raguse, Friends of the Earth Brazil: "In Belém, wo alle Flüsse zusammenfließen, bündeln sich jetzt auch die Stimmen der internationalen Zivilgesellschaft. Aktivist*innen, indigene Gruppen und NGOs bringen ihre Perspektiven auf die Straße und in den Dialog mit Entscheidungsträger*innen ein. Ein kraftvolles Signal für Klimagerechtigkeit, demokratische Mitbestimmung und echte Veränderung."

