bett1.de pusht Markenbekanntheit mit Radiowerbung

Frankfurt am Main (ots)

Der Online-Matratzenshop bett1.de verlängerte die Kreation seiner TV-Kampagne ins morgendliche Radio - eine erfolgreiche Strategie, so das Ergebnis einer AS&S Radio-Forschung.

Der Effekt ist bekannt: Eine Marke ist oft schon beim ersten Ton eines Werbespots im Bewusstsein - sei es im TV oder im Radio. So auch bett1.de: Der Online-Matratzenhändler hat sich inzwischen mit Versprechen wie "Deutschlands meistverkaufte Matratze" oder "Die beste jemals getestete Matratze" und dem typischen Dialog der beiden Darsteller der Spots eine Markenbekanntheit von 48 Prozent erspielt.

Um im crossmedialen Mediamix Bekanntheit, Zugriffe auf den Online-Shop und Abverkäufe zu steigern, nutzte bett1.de reichweitenstarke Radioumfelder in der morgendlichen Prime Time der AS&S Radio Deutschland-Kombi als Verlängerung zur bestehenden TV-Kampagne. Dabei profitierte bett1.de von dem sogenannten Visual Transfer-Effekt: Der Radiospot hatte fast die identische Tonspur wie der TV-Spot, wodurch die Hörer der Audio-Spots sofort auch die Bilder aus der Fernsehwerbung vor ihrem inneren Auge sahen.

Nach der Ausstrahlung der Radiokampagne analysierten die AS&S Radio-Forscher den bett1.de-Spot mit der Spot-Analyse Radio (SARA). Die Ergebnisse überzeugten auf ganzer Linie: 83 Prozent der Radiohörer erinnerten sich an den Radiospot von bett1.de, 49 Prozent bewerteten das Motiv positiv - Spitzenwerte in den SARA-Untersuchungen der AS&S Radio. Überdurchschnittlich positiv beurteilten die befragten Hörer auch die Kreation des bett1.de-Radiospots, und zwar in allen Kriterien: leicht verständlich, witzig, einzigartig und - trotz zahlreicher Schaltungen - keinesfalls nervig.

Die starke Präsenz von bett1.de in den Umfeldern der AS&S Radio Deutschland-Kombi erwies sich im Mediamix als echter Hebel, um die Wirkung der Gesamtkampagne nochmals zu steigern. Besonders erfreulich für den Online-Matratzenshop: Der Radiospot regte fast jeden zweiten Hörer dazu an, eine Matratze bei bett1.de zu kaufen.

Das Vermarktungsportfolio von AS&S Radio mit seinem einzigartigen Angebot aus öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern sowie innovativen Online Audio-Angeboten steht für starke Reichweiten, kaufkräftige Zielgruppen und effizienten Mitteleinsatz. AS&S Radio ist eine 100-prozentige Tochter der ARD-Werbung SALES & SERVICES GmbH (AS&S). Infos zum Unternehmen und seinem Vermarktungsangebot finden sich unter www.ass-radio.de.

