Forest Stewardship Council (FSC)

Sind Deutschlands Wälder fit für die Zukunft? Das FSC-Zertifikat wird immer wichtiger

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Freiburg (ots)

Wer seinen Wald nachhaltig und zukunftssicher bewirtschaftet, verdient ein Zertifikat - und Vorteile beim Holzverkauf. FSC Deutschland unterstützt Waldbesitzende mit einem neuen Förderprogramm beim Einstieg in die Zertifizierung. Der Zugang zu öffentlichen Fördermitteln wird vereinfacht.

Sturmschäden, Dürrejahre, Borkenkäferbefall: Deutschlands Wälder stehen unter enormem Druck. Millionen Hektar Wald müssen in den kommenden Jahren an den Klimawandel angepasst und große Flächen müssen wiederbewaldet werden - eine gewaltige Aufgabe für Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer. Gleichzeitig wächst die Nachfrage nach Holz- und Holzprodukten aus Industrie und Handel: Mehr Unternehmen wollen nachhaltiges und geprüftes Holz verarbeiten und verkaufen.

Glaubwürdiger Nachweis für nachhaltiges Waldmanagement

Viele deutsche Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer wirtschaften bereits heute nachhaltig - sie gehen verantwortungsvoll mit ihrem Wald um, fördern die biologische Vielfalt, die Klimaanpassung und denken in Generationen und den vielfältigen Leistungen unserer Wälder, statt in kurzfristigem Profit. Was ihnen oft fehlt, ist der glaubwürdige Beleg nach außen, insbesondere gegenüber Holzeinkaufenden aus dem Ausland. Genau das leistet das FSC-Zertifikat: Es bestätigt durch jährliche Prüfungen unabhängiger Dritter, dass ein Wald nach international anerkannten verlässlichen sozialen und ökologischen Standards bewirtschaftet wird.

Für Waldbesitzende ist das FSC-Kennzeichen damit ein starkes Aushängeschild - gegenüber Holzabnehmern, der Öffentlichkeit und Förderbehörden. Das Zertifikat eröffnet Zugänge zu neuen Käufern und Geschäftsbeziehungen und ermöglicht z.T. auch höhere Holzpreise. Gleichzeitig bietet es eine klare fachliche Orientierung für ein ökologisches und sozial verantwortungsvolles Waldmanagement - von Arbeitssicherheit bis zur langfristigen klimaresilienten Waldentwicklung. Das positive glaubwürdige Image von FSC stärkt darüber hinaus die Sichtbarkeit zertifizierter Betriebe in der Öffentlichkeit. Bei staatlichen Programmen wie der Bundeswaldprämie oder dem Programm "Klimaangepasstes Waldmanagement" war das ein wichtiger Vorteil.

Gemeinsam zum Ziel: Warum Zertifizierungsgruppen eine kluge Entscheidung sind

Eine FSC-Zertifizierung muss kein aufwendiges Solo-Projekt sein. Viele Waldbesitzende haben sich bereits in regionalen Zertifizierungsgruppen zusammengeschlossen - und profitieren davon erheblich. In der Gruppe werden Kosten geteilt, Aufgaben verteilt und Erfahrungen ausgetauscht. Der laufende Aufwand bleibt nach der Erstzertifizierung erfahrungsgemäß gering.

Besonders attraktiv ist das Gruppenmodell für kleinere und mittelgroße Betriebe: Die Kosten pro Hektar sinken gegenüber einer Einzelzertifizierung deutlich, und wer einer bestehenden Gruppe beitritt, findet Strukturen und Routine bereits vor. Das Rad muss nicht neu erfunden werden.

FSC ist eine Hilfe für zukunftsfähige Wälder

Zu den Waldbesitzenden, die diesen Weg bereits gegangen sind, gehört die Gruppe Main-Spessart-Würzburg. Gruppenleiter Ralf Schmiedl schildert seine Erfahrungen: "FSC ist keine Erschwernis, sondern eine Hilfe, Wald für die Zukunft aufzustellen und zu bewirtschaften. Gerade in der Gruppe: Gemeinsam können wir unsere Ziele umsetzen und voneinander profitieren."

Jetzt einsteigen: Der FSC-Wald-Bonus macht es leichter denn je

FSC Deutschland hat verstanden: Der erste Schritt ist oft der schwerste. Deshalb gibt es hierfür jetzt den FSC-Wald-Bonus. Wer einer Zertifizierungsgruppe beitritt, kann im ersten Jahr kostenfrei am Zertifizierungsprogramm teilnehmen. Auch für Einzelzertifizierungen werden die Erstzertifizierungskosten reduziert. Der Einstieg ist mit dem FSC-Wald-Bonus sehr einfach und erschwinglich.

Die Botschaft ist klar: Wer seinen Wald nachhaltig bewirtschaftet, sollte das auch einfach nachweisen können - glaubwürdig, unabhängig geprüft und international anerkannt. Mit dem FSC-Siegel und dem FSC-Wald-Bonus als Starthilfe ist das heute leicht möglich.

Alle Informationen zum FSC-Wald-Bonus sowie zu bestehenden Gruppen in der Region gibt es unter: www.fsc-deutschland.de/wald/

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