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"Die Beatrice Egli Show" endet nach acht Ausgaben

Die Gastgeberin der Musik- und Unterhaltungsshow möchte sich neuen Projekten widmen

Der SWR dankt ihr für die erfolgreiche Zusammenarbeit

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Baden-Baden (ots)

Beatrice Egli und der Südwestrundfunk (SWR) planen keine Fortsetzung der "Beatrice Egli Show": Da die Gastgeberin im Herbst auf Tour geht und sich auch danach auf neue Projekte konzentrieren möchte, wird es vorerst keine weiteren Ausgaben der Musik- und Unterhaltungsshow geben. Der SWR respektiert die Entscheidung von Beatrice Egli und dankt ihr für ihr großes Engagement und die erfolgreiche Zusammenarbeit.

Beatrice Egli: "Mich erfüllt große Dankbarkeit"

"Ich blicke auf acht wunderbare 'Beatrice Egli Shows' zurück. Es waren vier ganz besondere Jahre. Wenn ich an diese Zeit denke, erfüllt mich vor allem eines: große Dankbarkeit. Gemeinsam mit einem wunderbaren Team haben wir etwas aufgebaut, das vielen Menschen Freude bereitet hat - und das bedeutet mir sehr viel. Ich danke dem Publikum für die Treue, ich danke dem gesamten Team für das, was wir gemeinsam geschaffen haben, und ich danke dem SWR für das Vertrauen und die Zusammenarbeit", erklärt Beatrice Egli. Und weiter: "Es gibt ein schönes Sprichwort: Man sollte aufhören, wenn es am schönsten ist. In der kommenden Zeit möchte ich mich bewusst auf meine anstehende Tour, auf neue Projekte und auf neue Geschichten in meinem Leben konzentrieren, die ich mit meinen Fans teilen möchte."

Clemens Bratzler, Programmdirektor Information: "Großartige Zusammenarbeit"

"Beatrice Egli hat mich nicht nur durch ihre vielen Talente als Gastgeberin beeindruckt, sondern auch durch die großartige Zusammenarbeit, die uns allen im SWR viel Spaß gemacht hat. Mit einem tollen gemeinsamen Spirit gelang es uns, 'Die Beatrice Egli Show', die zunächst fürs SWR Fernsehen gedacht war, sogar mehrfach ins Erste zu bringen, wo sie Millionen Menschen begeistert hat. Schade, dass die gemeinsame Reise nun zu Ende geht. Aber es passt zu Beatrice, dass sie sich immer wieder neuen Herausforderungen stellen möchte. Dafür wünsche ich ihr von Herzen alles Gute. Mein Dank gilt ihr und dem ganzen Team, das fantastische Shows auf die Beine gestellt hat, sowie Kimmig Entertainment, dem SRF und dem MDR für die exzellente Zusammenarbeit."

"Die Beatrice Egli Show"

"Die Beatrice Egli Show" kam erstmals im April 2022 auf den Bildschirm, es gab seither jährlich zwei Ausgaben. Das Format wurde zunächst fürs SWR Fernsehen entwickelt, wurde wegen der großen Publikumsresonanz aber insgesamt vier Mal zur Primetime im Ersten ausgestrahlt. Die achte und letzte Show lief dort im Dezember 2025. "Die Beatrice Egli Show" stand in der Verantwortung des SWR. Sie wurde gemeinsam mit dem Schweizer Fernsehen SRF und mit Kimmig Entertainment produziert, an den ersten sechs Ausgaben war zudem auch der MDR beteiligt.

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