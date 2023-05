SWR - Das Erste

"Tatort - Das geheime Leben unserer Kinder" am 14. Mai im Ersten

Video-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Baden-Baden (ots)

Im neuen Tatort aus dem Schwarzwald bringt ein Mordfall die Brüche zwischen den Generationen zum Vorschein

Was Eltern für ein vertrauensvolles, offenes Verhältnis zu ihren erwachsenwerdenden Kindern halten, stellt sich durch ein Verbrechen bestenfalls als Teil der Realität heraus. Im "Tatort - Das geheime Leben unserer Kinder" loten Autorin Astrid Ströher und Regisseur Kai Wessel die Grauzonen zwischen Vertrauen und Naivität, zwischen gutem Willen, unbedingter Loyalität und Furcht vor Konflikten aus. Susanne Bormann, Christian Schmidt, Aniol Kirberg und Caroline Cousin spielen an der Seite von Eva Löbau und Hans-Jochen Wagner die Episodenhauptrollen in dem Film, der am Sonntag, 14. Mai 2023, 20:15 Uhr im Ersten ausgestrahlt wird.

Mord an einem jugendlichen Drogenkurier

Miriam Schenk und Paul Wolf waren mit ihren fast erwachsenen Kindern Zoé und Benno über Jahre hinweg eine gut funktionierende Patchworkfamilie. Dass es Risse gibt, kommt erst zum Vorschein, als Bennos bester Freund Christopher getötet wird und die Kommissare Franziska Tobler und Friedemann Berg auch im Umfeld der Familie Schenk-Wolf ermitteln. Chris, finden sie heraus, war in die Freiburger Drogenszene verwickelt und der Gedanke liegt nahe, dass sein Tod damit zu tun hat. Was wusste sein enger Freund Benno darüber? Immerhin wollten die beiden das Geld für eine Weltreise beschaffen. Und auch Zoé war mehr mit den beiden unterwegs, als die Eltern je mitbekamen. Bei Miriam und Paul bröckelt das Vertrauen zu ihren Kindern und zueinander, während Tobler und Berg immer mehr Indizien für die Verstrickung der Stiefgeschwister in dubiose und zunehmend gefährliche Geldgeschäfte zusammentragen.

Produktion

Der "Tatort - Das geheime Leben unserer Kinder" ist eine Produktion des Südwestrundfunks, Producer Timo Held. Die Redaktion liegt bei Katharina Dufner. In weiteren Rollen sind Kai Ivo Baulitz, Max Woelky, Dalila Abdallah, Lola Höller und Victor Calero zu sehen.

Ausstrahlung am Sonntag, 14.5.2023, 20:15 Uhr im Ersten und parallel in der ARD Mediathek

Akkreditierte Journalisten können den Film im Presse-Vorführraum unter https://presse.daserste.de sichten.

Informationen: http://swr.li/tatort-das-geheime-leben-unserer-kinder

Fotos: ARD-foto.de

Newsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt Newsletter

Original-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell