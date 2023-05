SWR - Das Erste

Dreharbeiten zum "Tatort - Zu den Akten gelegt" (AT)

Baden-Baden

Tatort aus dem Schwarzwald mit Eva Löbau, Hans-Jochen Wagner, August Zirner, Michael Hanemann und Daniel Friedl

Der neueste Fall des Tatort-Teams aus dem Schwarzwald dreht sich um den Mord an einem Anwalt, dessen nicht sehr gesetzestreue Mandanten und den Verdacht, dass beides zusammenhängen könnte. Regie führt Rudi Gaul, das Drehbuch zum "Tatort - Zu den Akten gelegt" (AT) stammt von Bernd Lange. Gemeinsam mit Eva Löbau und Hans-Jochen Wagner stehen August Zirner, Michael Hanemann, Daniel Friedl, Akiko Hitomi, Hassan Akkouch und Sascha Maaz vor der Kamera.

Tod eines Anwalts

Tobias Benzinger, ein junger Anwalt in einer Kanzlei mit beträchtlichem Anteil eher zwielichtiger Mandanten und hohem Erfolgsfaktor in Strafrechtssachen, wird erschossen. Franziska Tobler und Friedemann Berg überprüfen, ob sein Tod mit diesen Mandanten zu tun haben könnte, was der Senior der Kanzlei, Rainer Benzinger, alles andere als unterstützt. Während Friedemann Berg sich auf die Klientel der Kanzlei fokussiert, bindet Franziska Tobler ihren Vater Bruno ein, der in seiner aktiven Zeit bei der Polizei mit Fällen Rainer Benzingers zu tun hatte. Die beiden vermuten ein Rachemotiv hinter der Tat und werden bestätigt, als auch Rainer Benzinger selbst in Gefahr gerät ...

13. Einsatz für das Team des Tatort Schwarzwald

Der "Tatort - Zu den Akten gelegt" (AT) ist eine Produktion des Südwestrundfunks. Ausführende Produzentin ist Franziska Specht. Kamera Stefan Sommer, Schnitt Saskia Metten, Szenenbild Andreas C. Schmid, Kostümbild Maxi Munzert, Produktionsleitung Maximilian Höhnle. Die Redaktion liegt bei Katharina Dufner. Ausstrahlung voraussichtlich im kommenden Jahr.

