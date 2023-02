Baulig Consulting GmbH

Studie: 59 Prozent der jungen Menschen sehen nie aufgeben, Fleiß und Ehrgeiz als Erfolgsrezept

Koblenz (ots)

15- bis 30-Jährige glauben trotz Krisen an Aufstieg durch eigene Arbeit

Für 84 Prozent ist Erfolg im Leben wichtig

86 Prozent finden Ausstrahlung wichtig, um erfolgreich zu sein

Die jungen Deutschen glauben an den Aufstieg durch eigene harte Arbeit. Bildung oder die Finanzen der Eltern stecken in ihren Augen seltener hinter Erfolg als der schlichte Wille, nie aufzugeben und mit Fleiß das Ziel zu erreichen - kurz: das Mindset. Dieses halten sechs von zehn jungen Deutschen für das wahre Geheimnis von Erfolg. Dazu gehört vor allem die Haltung "nie aufgeben", wie 26 Prozent der jungen Bundesbürger finden. Als wichtige Bestandteile des Mindsets schätzen sie auch Fleiß (17 Prozent) und Ehrgeiz (16 Prozent) ein. Im Gegensatz dazu halten die 15- bis 30-Jährigen eine höhere Bildung (sieben Prozent), ein gutes Netzwerk (sechs Prozent) und die finanzielle Unterstützung der Eltern (fünf Prozent) kaum für ausschlaggebend in Sachen Erfolg. Dies sind Ergebnisse der repräsentativen Studie "Flexkultur in Deutschland", für die im August 2022 insgesamt 3.000 Deutsche im Alter von 15 bis 30 Jahren online befragt wurden.

Wenn es um wichtige Faktoren für den Erfolg geht, stehen Fleiß und Ehrgeiz erneut ganz oben auf der Liste. 53 Prozent der jungen Deutschen schreiben ihnen einen sehr großen Einfluss zu. Dahinter folgen Charakter (49 Prozent), Intelligenz (43 Prozent) und Schule bzw. Ausbildung (40 Prozent). Für drei von zehn Befragten haben auch Schicksal bzw. Glück und die soziale Herkunft eine sehr hohe Bedeutung.

"Unsere Studie zeigt, dass die jungen Deutschen mehrheitlich an den Aufstieg durch eigene harte Arbeit glauben", sagt Markus Baulig, Geschäftsführer bei Baulig Consulting. "Und das in einer Zeit, in der die Wirtschaft unter den Folgen verschiedener Krisen leidet und der Pessimismus in der Gesellschaft Hochkonjunktur hat. Dieser Glaube an den Aufstieg aus eigener Kraft könnte zu einer neuen Gründungswelle führen."

Großteil der jungen Deutschen findet Erfolg wichtig

Gutes Aussehen spielt besonders für ein bestimmtes Milieu eine wichtige Rolle, um erfolgreich zu sein. 27 Prozent der sogenannten Konsum-Materialisten sehen darin einen sehr großen Einfluss und damit vier Prozentpunkte mehr als im Schnitt. Dieser Teil der jungen Generation stammt häufig aus einem Elternhaus der Arbeiterklasse oder der unteren Mittelschicht und verfügt über eine vergleichsweise geringe Bildung. Die Gruppe bewertet ihre eigene finanzielle Situation als gut und hat ein ausgeprägtes Interesse an Statussymbolen und dem sogenannten "Flexen", also dem Prahlen mit teuren Dingen.

Milieuübergreifend sind die Befragten überzeugt, dass Erfolg auch von der eigenen Ausstrahlung abhängt. Diese finden 86 Prozent wichtig, nur zwei Prozent halten sie für völlig unwichtig. Grundsätzlich hat Erfolg für die meisten 15- bis 30-Jährigen eine hohe Bedeutung. 84 Prozent legen darauf Wert. Das gilt besonders für die Hamburger (87 Prozent). Am unwichtigsten ist Erfolg für Befragte aus Mecklenburg-Vorpommern (75 Prozent).

Zwei Drittel der unter 30-Jährigen in Deutschland fühlen sich erfolgreicher als ihre Bekannten und Freunde. "Das ist ein erstaunlich positives Selbstbild der jungen Menschen und zeugt von einer guten Portion Selbstbewusstsein. Denn gerade Erfolg gilt in der Generation als selbstgemacht und weniger von Bildung oder Milieu abhängig", erklärt Markus Baulig.

Über die Studie

Für die Studie "Flexkultur in Deutschland" wurden im Auftrag von Baulig Consulting bundesweit 3.000 deutschsprachige Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 15 bis 30 Jahren befragt. Die Umfrage ist repräsentativ nach Geschlecht, Alter und Bundesland. Das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) hat die Umfrage im August 2022 online durchgeführt.

Über Baulig Consulting

Baulig Consulting ist die erste digitale Unternehmensberatung in Deutschland, die mittelständische Kunden in den Bereichen Umsatzsteigerung und Vertrieb mit Fokus auf digitale Absatzwege berät. Seit der Gründung im Jahr 2016 wurden über 4.000 Kunden via Online-Trainings und Video-Calls zu erprobten, standardisierten Lösungen beraten und in der Umsetzung begleitet. Die Baulig-Unternehmensgruppe beschäftigt rund 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und hat ein jährliches Auftragsvolumen von über 31 Millionen Euro. Baulig Consulting wurde 2021 erneut fünffach TÜV-zertifiziert. Mehr Informationen: www.bauligconsulting.de.

Original-Content von: Baulig Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell