Großer Erfolg für "Verstehen Sie Spaß?" im Ersten

München (ots)

4,38 Millionen Zuschauer sahen am Samstag SWR Show mit Guido Cantz / 14,1 Prozent Marktanteil bei den unter 50-Jährigen

"Verstehen Sie Spaß?" ist weiter sehr erfolgreich: 4,38 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen am Samstagabend (31. Oktober 2020) die Live-Ausgabe der Unterhaltungsshow mit Guido Cantz im Ersten. Das entspricht einem Marktanteil von 16 Prozent. In der Kategorie der unter 50-Jährigen sind es 1,06 Millionen und 14,1 Prozent Marktanteil. Damit war die SWR Produktion Quotensieger in der Primetime nach der Tagesschau.

Vanessa Mai, Axel Milberg, Elton, Nina Proll, Ehrlich Brothers Am Samstag präsentierte Guido Cantz in einer neuen Live-Ausgabe von "Verstehen Sie Spaß?" wieder jede Menge Spaßfilme mit der versteckten Kamera und begrüßte im Studio prominente Gäste wie Vanessa Mai, Axel Milberg, Emilia Schüle, Sonja Gerhardt, Elton, Nina Proll, Gregor Bloéb und die Ehrlich Brothers. Von diesen wurde manch einer selbst aufs Glatteis geführt oder hat seine Qualitäten als Lockvogel unter Beweis gestellt. Außerdem war das Moderatorenduo von "Verstehen Sie Spaß? Kids", dem neuen Online-Ableger für das junge Publikum, zu Gast in der Sendung. Das Erste und der ORF übertrugen die große Samstagabendshow des SWR am 31. Oktober ab 20:15 Uhr live.

Die Leitung der Sendung hat Barbara Breidenbach (SWR), die Redaktion hat Andreas Freitag (SWR).

