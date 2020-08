SWR - Das Erste

"Gequält, erniedrigt, drangsaliert: Der Kampf ehemaliger Kur-Kinder um Aufklärung", 10.8.20, 22 Uhr, Das Erste

Bis in die 1980er Jahre wurden Millionen Kinder in Erholungskuren geschickt, ein gigantisches staatliches Gesundheitsprogramm. Doch viele von ihnen wurden systematisch gequält und misshandelt - und leiden noch heute. Werden die Geschehnisse endlich aufgearbeitet? Das Erste zeigt die Reportage "Gequält, erniedrigt und drangsaliert: Der Kampf ehemaliger Kur-Kinder um Aufklärung" von Ulrich Neumann und Philipp Reichert am Montag, 10. August, ab 22 Uhr.

Die Reportage in der Reihe "Exclusiv im Ersten" zeigt, wie sehr die Kuren die ehemaligen Verschickungskinder noch heute verfolgen. Viele fühlen sich noch Jahrzehnte später stark in ihrem Leben eingeschränkt. Sie haben Angst-, Schlaf- und Essstörungen, kämpfen mit Depressionen. Etliche haben Selbstmordversuche hinter sich. Doch über ihr Leid ist wenig bekannt. Das soll sich jetzt ändern.

Ehemalige Verschickungskinder fordern staatliche Unterstützung Ein Jahr lang haben die Autoren Betroffene bei ihrem Kampf um Anerkennung begleitet. Sie waren dabei, als sich ehemalige Verschickungskinder 2019 das erste Mal getroffen haben, um eine Initiative zu gründen. Gemeinsam wollen sie eine wissenschaftliche Aufarbeitung initiieren, um Licht in dieses dunkle Kapitel der deutschen Geschichte zu bringen. Sie fordern staatliche Unterstützung und Hilfen. Der Film beleuchtet die Erfolge und Rückschläge auf ihrem steinigen Weg.

Beteiligen sich die Verantwortlichen an Aufarbeitung und Entschädigung? Doch die Reportage nimmt auch die Verantwortlichen in den Blick. Die Autoren treffen und konfrontieren die Träger ehemaliger Verschickungsheime. Werden sie sich an einer Aufarbeitung und möglichen Entschädigungen beteiligen? Was ist aus ihren Heimen geworden? Welche Einrichtungen existieren bis heute? Und was hat man aus den Kinderkuren gelernt? Das "Exclusiv im Ersten" beleuchtet erstmals auch das System der Verschickungskuren und zeigt, warum Kinder überall im Land gequält wurden. Hochrangige Akteure aus der NS-Zeit waren in die Kuren eingebunden. Mehrere Heime wurden von ehemaligen NS-Verbrechern geleitet.

"Exclusiv im Ersten: Gequält, erniedrigt, drangsaliert: Der Kampf ehemaliger Kur-Kinder um Aufklärung", Montag, 10. August 2020, 22 Uhr

