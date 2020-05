SWR - Das Erste

"Eine Klinik im Untergrund - The Cave"

Syrische Ärzt*innen arbeiten unter Lebensgefahr in unterirdischem Krankenhaus

Oscarnominierte SWR Koproduktion am 1. Juli 2020 um 22:45 Uhr im Ersten

Video-Infos

Download

Baden-Baden (ots)

Die 30-jährige Dr. Amani ist Kinderärztin und Leiterin einer besonderen Klinik in Syrien. Die Klinik im Untergrund, genannt "The Cave" ist die letzte Bastion der Hoffnung für die eingekesselten Bewohner und ihre Kinder in Ost-Ghouta bei Damaskus. Filmemacher Feras Fayyad ("Last Men in Aleppo") dokumentiert die Arbeit der syrischen Ärzt*innen, die unter schwierigsten Bedingungen arbeiten und ihr eigenes Leben riskieren, um andere Leben zu retten. Mit dem oscarnominierten Dokumentarfilm hat er ein einzigartiges Zeitdokument über seine syrische Heimat in Zeiten des Krieges geschaffen. "Eine Klinik im Untergrund - The Cave" wird ausgestrahlt am Mittwoch, 1. Juli 2020 um 22:45 Uhr. Danach ist der Film für 30 Tage in der ARD Mediathek zu sehen.

Sendung:

Eine Produktion von Danish Documentary in Koproduktion mit MA.JA.DE Berlin, in Zusammenarbeit mit National Geographic, TV 2 und SWR, mit der Unterstützung von DOHA, Sun Yat-Sen Cultural Foundation, International Media Support, The Danish Film Institute Development, Docs Up Fund, Normandie for Peace. Das Erste zeigt den Film am Mittwoch, 1. Juli 2020 um 22:45 Uhr. Ab Ausstrahlungstermin ist er für 30 Tage in der ARD Mediathek verfügbar.

Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter:

http://swr.li/the-cave-eine-klinik-im-untergrund-2020

Fotos über www.ARD-Foto.de

Newsletter "SWR vernetzt": http://x.swr.de/s/swrvernetztnewsletter

FÜR EUCH DA #ZUSAMMENHALTEN

Pressekontakt:

Daniela Kress, Tel. 07221 929 23800, daniela.kress@swr.de

Original-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell