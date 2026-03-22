ADAC Mittelrhein e.V.

ADAC Mittelrhein: Mitgliederrekord, Wiederwahl & klare Impulse für Mobilität der Zukunft

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Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Der Regionalclub blickte bei der Mitgliederversammlung am Samstag, 21. März in Bad Neuenahr-Ahrweiler auf ein erfolgreiches Vereinsjahr zurück.

Fünf Jahre nach der Flutkatastrophe im Ahrtal fand die Versammlung bewusst in Bad Neuenahr statt. Der Ort, an dem der ADAC eine der größten Hilfseinsätze der Clubgeschichte leistete. Zu den Gästen zählten unter anderem die rheinland-pfälzische Verkehrsministerin Daniela Schmitt, Landrätin Cornelia Weigand sowie der Bürgermeister der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler, Guido Orthen.

Im Kurhaus zogen Verkehrsministerin Daniela Schmitt und Bürgermeister Guido Orthen beim Ahrtal-Talk gemeinsam mit Rudi Speich, Vorsitzender des ADAC Mittelrhein, eine Bilanz zum Stand des Wiederaufbaus und Daniela Schmitt hob den positiven Beitrag des ADAC für die Region hervor.

"Der ADAC Mittelrhein ist ein unverzichtbarer Partner für die Menschen und die Wirtschaft in Rheinland-Pfalz. Besonders nach der verheerenden Flut-katastrophe im Ahrtal hat der ADAC nicht nur schnelle Hilfe geleistet, sondern auch maßgeblich zum Wiederaufbau der Infrastruktur beigetragen. Mobilität ist ein entscheidender Standortfaktor für unser Land. Der ADAC spielt eine Schlüsselrolle dabei, unsere Straßen, Rettungsdienste und Verkehrsangebote sicher, effizient und zukunftsfähig zu gestalten", betonte Verkehrsministerin Daniela Schmitt.

"Hilfe, Rat und Schutz - das zeichnet den ADAC seit seiner Gründung aus. Unsere Mitglieder stehen bei allem, was wir tun, im Mittelpunkt", betonte Rudi Speich im Anschluss in seiner Rede vor den 132 Delegierten.

Verbraucherschutz, Verkehrssicherheitsprogramme, Fahrsicherheitstrainings, physischer und virtueller Motorsport sowie die persönliche Vor-Ort-Betreuung in den fünf ADAC Geschäftsstellen und Reisebüros in Koblenz, Mainz, Trier, Bad Kreuznach und Idar-Oberstein gehören zum Portfolio des ADAC Mittelrhein.

Mitgliederrekord am Mittelrhein

Dr. Mathias Grünthaler, Vorstand Finanzen, verkündete bei der Versammlung einen Mitgliederrekord. Der Regionalclub zählte zum Jahresende erstmalig mehr als 800.000 Mitglieder. Zum Stichtag 31. Dezember 2025 lag die Mitgliederzahl bei 800.844 - ein Plus von 18 587 Mitgliedern im Vergleich zum 31. Dezember 2024.

"Hinter dem Wachstum stehen Verlässlichkeit, hohe Servicequalität und das enorme Engagement unserer hauptamtlichen Mitarbeiter und des Ehrenamts. Wir sind Berater, Versicherer, Urlaubsengel und Ansprechpartner bei allen Themen rund um die Mobilität und darüber hinaus. Wir freuen uns, durch die Mitgliedsbeiträge eine solide Basis zu haben, damit wir unsere vielfältigen Aufgaben erfüllen und neues angehen können", sagte Dr. Mathias Grünthaler.

Apropos Neues: Der ADAC hat sich vom klassischen Pannenhelfer zum umfassenden Mobilitäts- und Serviceanbieter entwickelt. Mitglieder profitieren neben der Pannenhilfe unter anderem vom bundesweiten Schlüsselnotdienst, der Fahrradpannenhilfe sowie dem Zuhause-Schutzbrief, der bei Haushalts-notfällen schnelle Hilfe organisiert.

Hilfe auf Straße und in der Luft

Auch 2025 blieb der ADAC ein wichtiger Helfer in Notlagen. Die ADAC Straßenwacht und Mobilitätspartner wickelten in Rheinland-Pfalz 218.837 Einsätze ab. Häufigste Pannenursache war die defekte Batterie.

Die fünf Rettungshubschrauber der ADAC Luftrettung starteten zu 7.906 Einsätzen. Besonders häufig im Einsatz waren "Christoph 10" in Wittlich mit 1.747 Einsätzen sowie "Christoph 23" in Koblenz mit 1.744 Einsätzen.

Nachhaltige und bezahlbare Mobilität

Ein Schwerpunkt der Versammlung war die Zukunft der Mobilität. Der ADAC setze sich für eine nachhaltige, sichere und zugleich bezahlbare Mobilität ein, betonte Speich.

"Mobilität darf nicht zum Luxus werden. Gerade im ländlichen Raum sind viele Menschen weiterhin auf das Auto angewiesen", sagte Rudi Speich. Der ADAC stehe deshalb für eine technologieoffene Verkehrspolitik mit Innovationen statt Verboten. Ein Beispiel für neue Mobilitätsangebote sind die ADAC Radservice-Stationen. Bundesweit gibt es inzwischen mehr als 250 Stationen, davon 31 in Rheinland-Pfalz.

Tourismus und Motorsport

Positiv entwickelte sich auch der touristische Bereich des Regionalclubs. Die Nachfrage nach Pauschal- und Individualreisen blieb hoch. Der ADAC baut deshalb sein Angebot an Mitgliederreisen und individuellen Reiseformaten gemeinsam mit Partnern weiter aus.

Auch die Motorsportveranstaltungen des ADAC Mittelrhein waren 2025 Publikumsmagneten. Rund 134.000 Zuschauerinnen und Zuschauer besuchten den Internationalen ADAC Truck-Grand-Prix am Nürburgring. Große Resonanz verzeichneten zudem die Rallye ADAC Mittelrhein, die Mittelrhein-Classic sowie die Mittelrheinische ADAC Geländefahrt.

Mitglieder bestätigen Vorstand

Am Ende der Versammlung setzten die Delegierten auch personell ein Zeichen der Kontinuität. Rudi Speich wurde für weitere vier Jahre als Vorsitzender bestätigt. Ebenfalls wiedergewählt wurden Prof. Dr. Peter König als Vorstand für Verkehr und Technik sowie Dr. Achim Schloemer als Vorstand für Touristik.

Dr. Mathias Grünthaler (Vorstand Finanzen) und Jörg Hennig (Vorstand Sport) standen turnusgemäß nicht zur Wahl und setzen ihre Amtszeit im Vorstand des ADAC Mittelrhein fort.

Mit der Wiederwahl würdigten die Mitglieder die erfolgreiche Entwicklung des Regionalclubs in den vergangenen Jahren und sprachen dem gesamten Vorstand ihr Vertrauen für die Zukunft aus.

Das Jahr 2025 in Zahlen (Stand: 31.12.2025):

800.844 Mitglieder und 89 Ortsclubs

98 Mitarbeitende

218.837 Einsätze der ADAC Straßenwacht und ADAC Mobilitätspartner in Rheinland-Pfalz

7.906 Einsätze der ADAC Luftrettung in Rheinland-Pfalz

17.377 Teilnehmende an den Verkehrserziehungsprogrammen Achtung Auto, Aufgepasst mit ADACUS und Fahrradturnieren

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