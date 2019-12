Sparwelt.de

Black Friday 2019: Umsätze verdoppeln sich im deutschen Onlinehandel

Berlin

Der Black Friday wird hierzulande immer beliebter: Auch in diesem Jahr kauften die deutschen Schnäppchenjäger beim amerikanischen Shoppingevent ein, was das Zeug hält. Wie erfolgreich der letzte Freitag im November für den Onlinehandel wirklich war und welche Kategorien die Deutschen am liebsten shoppten, geht aus der aktuellen Untersuchung des Verbraucher- und Ratgeberportals Sparwelt.de hervor.

Mode und Accessoires sind die absoluten Gewinner

Am Black Friday verzeichnete das Portal fast doppelt so viele Nutzer wie in den Wochen davor. Zum Black Friday des Vorjahrs stiegen die Nutzerzahlen um ganze 37 Prozent, der vermittelte Umsatz sogar um 47 Prozent. Das machte sich vor allem im Segment Beauty und Mode bemerkbar, dessen vermittelte Umsätze dieses Jahr die des Vorjahressiegers Elektronik überstiegen. Danach folgen die Bereiche Kfz, Online-Kaufhäuser sowie Wohnen und Haushalt.

Generation Y shoppt besonders gern am Black Friday

Die größte Usergruppe machten an diesem Black Friday die Millennials aus: 36 Prozent waren zwischen 25 und 34 Jahre alt. Gefolgt von den 35- bis 44-Jährigen (23 %). Nur 18 Prozent der User machte die Generation Z aus (zwischen 18 und 24 Jahren). Die restlichen 23 Prozent machten User ab 45 Jahren aufwärts aus.

Das Klischee, dass Frauen die ungeschlagenen Shoppingkönigin seien, konnte dieses Jahr am Black Friday nicht bestätigt werden: Beide Geschlechter lagen fast gleich auf (52 % Frauen vs. 48 % Männer) - die Männerquote ist weiterhin steigend und hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 4 Prozent erhöht.

Übers Smartphone wird immer mehr geshoppt

Auch der Trend zum Mobile Shopping steigt immer weiter an: Mehr als zwei Drittel der Nutzer (69 %) kaufte am Black Friday mit dem Smartphone ein. 28 Prozent der Nutzer kamen über den Computer und nur 4 Prozent shoppten mit dem Tablet.

Weiterführende Information und Quelle: Analyse und Auswertung eigner Daten von Sparwelt.de. Der Pressetext ist bei Quellen-Nennung von Sparwelt GmbH oder Sparwelt.de frei verwendbar.

