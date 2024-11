TeamViewer

Datenbrillen-Marktführer RealWear übernimmt Schweizer AR-Startup Almer; TeamViewer investiert

Göppingen, Deutschland, Vancouver, Bc und Bern, Schweiz (ots/PRNewswire)

• Mit der Akquisition treibt RealWear die Verbreitung von Augmented Reality (AR) in der Industrie weiter voran

• Die Technologie vereinfacht Arbeitsabläufe für die Beschäftigten und verbessert die Produktivität in Bereichen wie Fertigung, Service, oder Logistik

RealWear, weltweit führender Anbieter für Wearable Computing in der Industrie, hat heute die Übernahme von Almer Technologies bekannt gegeben, einem Berner Startup für besonders leichte und nutzerfreundliche AR-Headsets. Die Übernahme unterstreicht RealWears Ziel, Beschäftigte in der Industrie – zum Beispiel in der Logistik, Produktion oder Fertigung – weltweit durch modernste Lösungen in an der digitalen Transformation zu beteiligen. Die Akquisition wird finanziell und strategisch von TeamViewer unterstützt, dem führenden Anbieter für Augmented-Reality-Software für die industrielle Anwendung.

Digitalisierung und Automatisierung sind für das verarbeitende Gewerbe die entscheidenden Stellschrauben, um ihre Flexibilität zu steigern, Kosten zu reduzieren und nachhaltiger zu produzieren. Damit steigt die Nachfrage nach schnell einsetzbaren AR-Headsets. Durch die strategische Übernahme kann RealWear Almers innovativen Ansatz nutzen, um Kundenanforderungen noch besser bedienen zu können und seine Marktführerschaft auszubauen.

„Ich freue mich sehr, Almer und seine Gründer Timon Binder und Sebastian Beetschen im Managementteam von RealWear zu begrüßen. Ihr Erfolg in Europa geht Hand in Hand mit ihrer Vision, den Einsatz von AR weltweit voranzutreiben. Als Teil des RealWear-Ökosystems können Kunden nun global von Almers innovativer Technologie profitieren. Almers Abo-Modell ergänzt unser bestehendes Portfolio optimal, indem es unseren Partnern und Kunden flexiblere und skalierbare Lösungen bietet. Zudem haben wir uns das erneute Engagement und die Unterstützung von TeamViewer gesichert und stärken damit unsere langjährige Zusammenarbeit mit dem führenden Software-Unternehmen in der Enterprise-AR-Branche", sagt Dr. Chris Parkinson, CEO von RealWear.

Der Zusammenschluss vereint die Stärken beider Unternehmen. Das bereits am Markt etablierte Portfolio von RealWear mit seinen robusten, sprachgesteuerten Lösungen d wird nun durch Almers leichte, nutzerfreundliche AR-Headsets auf Abo-Basis ergänzt. Diese haben in der Branche für industrielle Computer-Wearables neue Standards gesetzt.

Sebastian Beetschen, CEO von Almer Technologies: „Unser innovativer Ansatz bietet der Industrie AR-Lösungen, die so intuitiv und mühelos wie möglich zu bedienen sind. Wir freuen uns darauf, unser Knowhow und unsere Umsetzungsstärke bei RealWear einzubringen, um gemeinsam die besten AR-Lösungen für Unternehmen und ihre Beschäftigten zu entwickeln."

TeamViewer war bereits vor der Übernahme ein wichtiger Partner und strategischer Minderheitsinvestor sowohl bei RealWear als auch bei Almer, und wird dies auch in Zukunft bleiben. Internationale Konzerne wie etwa Coca-Cola HBC, Ford oder Samsung SDS haben durch die Kombination der Software von TeamViewer mit der Wearable-Technologie von RealWear und Almer bereits erhebliche Effizienzsteigerungen und Kostensenkungen erzielt.

TeamViewer-CEO Oliver Steil, der dem Aufsichtsrat von RealWear angehört, sagt: „Bei RealWear und Almer finden sich einige der klügsten Köpfe im Bereich Wearable Computing. Es ist großartig, dass sie nun zusammen die Zukunft der Branche gestalten. Mit TeamViewers strategischer Investition in RealWear unterstützen wir das Wachstum des Unternehmens und damit die weitere digitale Transformation in der Industrie. Mit dem innovativen Zusammenspiel von Software und Hardware wollen wir weiterhin erstklassige Lösungen und maximalen Nutzen für Kunden in der Industrie anbieten."

Über RealWear

Das 2016 gegründete Unternehmen RealWear mit Sitz in Vancouver, Washington (USA), ist ein weltweit führender Anbieter von tragbaren Computerlösungen für Mitarbeiter im Außendienst. Mit der Vision, eine Welt zu schaffen, in der jeder Außendienstmitarbeiter in der Lage ist, sein Bestes zu geben, sicher zu arbeiten und stolz auf die Qualität seiner Arbeit zu sein, hat es sich RealWear zur Aufgabe gemacht, mehr als 2 Milliarden Außendienstmitarbeiter mit den besten Technologielösungen und Support zu unterstützen.

Die robusten, sprachgesteuerten Lösungen von RealWear haben weltweit Anerkennung gefunden, weil sie die Art und Weise revolutionieren, wie Mitarbeiter an vorderster Front alle Aufgaben in anspruchsvollen Umgebungen erledigen und gleichzeitig positive Auswirkungen auf das Unternehmen und unsere Umwelt haben. Das Engagement von RealWear für Innovation und Sicherheit hat dem Unternehmen mehr als 22 renommierte Innovationspreise eingebracht, darunter Best Head-worn Device (Augmented World Expo) und Best Solution for Manufacturing and Automotive (XR Today). Die Geschichte von RealWear wurde im Wall Street Journal, auf CNBC, TechCrunch und in Hunderten anderer Medien veröffentlicht.

Über Almer Technologies Almer Technologies wurde 2021 im Anschluss an ein Forschungsprojekt an der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) gegründet. Das Unternehmen mit Sitz in Bern wird von CEO Sebastian Beetschen und CTO Timon Binder geleitet und beschäftigt derzeit 35 Mitarbeitende. Mit der Entwicklung der innovativen AR-Brille Almer Arc reagiert Almer Technologies auf die aktuell steigende Nachfrage nach Augmented Reality Technologie im industriellen Umfeld.

Über TeamViewer

TeamViewer ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das eine Konnektivitätsplattform für den Fernzugriff, die Steuerung, Verwaltung, Überwachung und Reparatur von Geräten aller Art anbietet – von Laptops und Mobiltelefonen bis hin zu Industriemaschinen und Robotern. Obwohl TeamViewer für die private Nutzung kostenlos ist, hat es rund 640.000 Abonnenten und ermöglicht es Unternehmen aller Größen und Branchen, ihre geschäftskritischen Prozesse durch nahtlose Konnektivität zu digitalisieren. Vor dem Hintergrund globaler Megatrends wie Geräteverbreitung, Automatisierung und New Work gestaltet TeamViewer die digitale Transformation proaktiv und entwickelt kontinuierlich Innovationen in den Bereichen Augmented Reality, Internet of Things und Künstliche Intelligenz. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2005 wurde die Software von TeamViewer auf mehr als 2,5 Milliarden Geräten weltweit installiert. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Göppingen und beschäftigt weltweit mehr als 1.500 Mitarbeiter. Im Jahr 2023 erzielte TeamViewer einen Umsatz von rund 627 Millionen Euro. Die TeamViewer SE (TMV) ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und gehört dem MDAX an. Weitere Informationen finden Sie unter www.teamviewer.com.

