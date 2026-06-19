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ZDF-Fernsehrat / Verwaltungsrat

ZDF-Fernsehrat bestätigt Vorsitzende im Amt

ZDF-Fernsehrat bestätigt Vorsitzende im Amt
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Mainz (ots)

Bei der turnusmäßigen Wahl des Präsidiums des ZDF-Fernsehrats wurde Gerda Hasselfeldt als Vorsitzende des Gremiums bestätigt. Sie erhielt 43 Ja-Stimmen. Abgegeben wurden 46 gültige Stimmen.

Ebenfalls in ihren Ämtern bestätigt wurden Katrin Kroemer als Erste Stellvertretende Vorsitzende sowie Dr. Claudia Conen und Christoph Becker als weitere Stellvertretende.

Die Vorsitzende des ZDF-Fernsehrats sagte nach ihrer Wiederwahl in Mainz: "Der Fernsehrat ist in diesen bewegten Zeiten mehr denn je als kritisch-konstruktive Aufsicht gefragt. Er verfolgt dabei auch aktiv die Umsetzung der Vorgaben des Reformstaatsvertrages."

Der Fernsehrat hat 60 Mitglieder aus verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen. Er überwacht das Programm, genehmigt den vom Verwaltungsrat beschlossenen Haushalt und wählt den Intendanten/die Intendantin. Die Amtszeit des Fernsehrats beträgt vier Jahre, die seines Präsidiums zwei Jahre.

Kontakt
Sekretariate ZDF-Fernseh- und Verwaltungsrat, Ansprechpartnerin: Tordis Koch, Telefon 06131 – 70 -12011.

Pressefotos
Pressefotos erhalten Sie als  Download (nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100.

Weitere Informationen
Informationen zum ZDF-Fernsehrat:  Der ZDF-Fernsehrat

Pressekontakt:

ZDF - Sekretariate Fernsehrat und Verwaltungsrat
Ansprechpartnerin: Tordis Koch

Original-Content von: ZDF-Fernsehrat / Verwaltungsrat, übermittelt durch news aktuell

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