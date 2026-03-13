ZDF-Fernsehrat / Verwaltungsrat

Fernsehrat bestätigt Norbert Himmler als Intendant des ZDF

Der ZDF-Fernsehrat hat in seiner Sitzung am Freitag, 13. März 2026, in Mainz Intendant Dr. Norbert Himmler in seinem Amt bestätigt.

Die Vorsitzende des Fernsehrates, Gerda Hasselfeldt, begrüßte das Votum für Himmler: "Die Wiederwahl unterstreicht das Vertrauen des Fernsehrats in seine Führungskraft und seine klare strategische Linie für das ZDF. In den vergangenen Jahren hat Norbert Himmler das ZDF mit Weitblick und großer Verantwortungsbereitschaft geprägt. Ich wünsche ihm viel Erfolg für die Aufgaben, die vor ihm und dem ZDF liegen. Seine neue Amtszeit werden wir weiter konstruktiv und kritisch begleiten."

ZDF-Intendant Norbert Himmler: "Ich danke den Mitgliedern des Fernsehrates für das in mich gesetzte Vertrauen. Wir haben in den letzten vier Jahren in der Geschäftsleitung und gemeinsam mit den Mitarbeitenden wichtige Weichen für die Zukunft des ZDF gestellt. Heute habe ich meine Ziele und Pläne für die kommenden Jahre präsentiert. Um diese in herausfordernden Zeiten umsetzen zu können, braucht es weiter die kritische Begleitung und den Rückhalt von Fernsehrat und Verwaltungsrat. Ich werde meinen Beitrag dazu leisten, das ZDF für die Herausforderungen der digitalen Zukunft bestens aufzustellen."

Von den 53 anwesenden Fernsehratsmitgliedern stimmten 48 für Norbert Himmler. Es gab 3 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen.

Die erforderliche Mehrheit lag bei 36 Stimmen, das sind drei Fünftel der gesetzlichen Mitglieder des 60-köpfigen Gremiums.

Die zweite Amtszeit von Norbert Himmler, der den Sender seit 2022 leitet, beginnt am 15. März 2027.

Die bisherigen Intendanten des ZDF waren Prof. Dr. Karl Holzamer (1962 bis 1977), Karl Günther von Hase (1977 bis 1982), Prof. Dr. h.c. Dieter Stolte (1982 bis 2002), Prof. Markus Schächter (2002 bis 2012) und Dr. Thomas Bellut (2012 bis 2022).

