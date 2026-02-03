IT-Bildung wird akademisch / heise und German UDS bündeln Kräfte

heise academy

Das Medienhaus heise und die German University of Digital Science (German UDS) aus Potsdam vereinbaren eine strategische Partnerschaft für IT-Weiterbildung. Die Kooperation verbindet praxisnahe IT-Videokurse der heise academy mit akademischer Anerkennung durch ECTS-Punkte. Damit entsteht ein neuartiges Bildungsangebot für IT-Professionals.

Die Zusammenarbeit zielt auf den wachsenden Bedarf an qualifizierter IT-Weiterbildung: heise stellt sein Portfolio an IT-Videokursen bereit, während die German UDS diese zu akkreditierten Hochschulkursen in Bereichen wie künstliche Intelligenz, Cybersecurity und digitale Transformation ausbaut. "Wir schaffen damit eine einzigartige Verbindung von praxisnaher IT-Expertise und akademischer Anerkennung", erklärt Johanna Heise, Geschäftsführerin der heise academy.

Die Kurse werden von German UDS mit zusätzlichen Lerninhalten wie Hausaufgaben und Wissenstests angereichert und als internationale ECTS-fähige Micro-Credentials angeboten. "Unser Ziel ist es, IT-Fachkräften weltweit Zugang zu hochwertiger digitaler Weiterbildung mit akademischem Mehrwert zu ermöglichen", betont Prof. Dr. Mike Friedrichsen, Geschäftsführer der German UDS.

Durch KI-gestützte Übersetzungen werden die Kurse international verfügbar gemacht. Die German UDS gewährleistet dabei die Erfüllung aller hochschulrechtlichen Anforderungen. Die Vermarktung erfolgt gemeinsam.

Erste IT-Kurse sollen Mitte 2026 starten. Mit dieser Partnerschaft etablieren sich heise und German UDS als innovative Anbieter im wachsenden Markt für digitale Hochschulbildung im IT-Bereich.

Über heise:

Das hannoversche Traditionsunternehmen heise, bekannt durch Das Örtliche, c't Magazin, heise online und geizhals.de, hat sich seit seiner Gründung 1949 zu einem vielfältigen Medienunternehmen entwickelt. heise bietet lokales Marketing für KMU, IT-Nachrichten, Veranstaltungsformate, Fach- und Bildungsangebote für IT-Professionals Preisvergleichsportale für alle Verbraucher sowie einen Online-Hardwarehandel für Gamer und Technikbegeisterte.

Seit der Saison 2024/2025 engagiert sich heise im Fußball und ist Hauptpartner von Hannover 96.

Über German UDS:

Die German University of Digital Science ist eine englischsprachige volldigitale Hochschule mit Sitz in der Medienstadt Babelsberg, Potsdam. Sie fokussiert sich auf zukunftsweisende Studienprogramme in den Bereichen Digital Science, Artificial Intelligence, Cybersecurity sowie Virtual und Augmented Reality. Durch innovative Online-Studienprogramme macht German UDS digitales Wissen weltweit zugänglich.

