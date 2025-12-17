heise academy: Wissensvorsprung sichert Zukunft / Tech-Weiterbildung als Überlebensstrategie

heise academy

Tech-Weiterbildung als Überlebensstrategie

Hannover

Wer die digitale Transformation aktiv gestalten will, muss in Wissen investieren. Die heise academy erweitert für 2026 ihr Weiterbildungsprogramm deutlich und fokussiert sich insbesondere auf die wettbewerbsentscheidenden Themen KI, Cybersecurity und digitale Souveränität. Mit über 45 neuen Videokursen und 20 Live-Classrooms unterstützt die heise academy Unternehmen dabei, ihren Wissensvorsprung auszubauen.

"Tech-Weiterbildung entscheidet heute über die Wettbewerbsfähigkeit von morgen", betont Charel Hochmuth, Head of Revenue bei der heise academy. "Nur wer kontinuierlich in das Wissen seiner Mitarbeiter investiert, kann die Zukunft aktiv mitgestalten." Das neue Programm startet im Januar mit dem Classroom "NIS-2 in der Praxis" und dem Videokurs "Basiswissen IT-Sicherheitstests". Bis Dezember folgen zukunftsweisende Angebote wie "KI-Agents", "Ethical Hacking für Fortgeschrittene" und "Digitale Souveränität".

Die strategische Ausrichtung der Lernhinhalte orientiert sich an den drängendsten Herausforderungen: Laut aktueller Bitkom-Studie "Wirtschaftsschutz 2025" sind 87 Prozent der deutschen Unternehmen von Cyberangriffen betroffen. Besonders stark nachgefragt sind bereits die Classrooms zu "Microsoft AI" (Mai/Oktober) und "M365 für Admins" (März/August).

"2025 hat gezeigt: Technologische Kompetenz ist der Schlüssel zur Zukunftsfähigkeit", erklärt Johanna Heise, Geschäftsführerin der Heise Knowledge GmbH. "Der schnelle Wandel, täglich neue Tools und wachsende Cybersecurity-Risiken erfordern eine systematische Weiterentwicklung der Mitarbeiterkompetenzen."

Die heise academy bietet drei Pässe für kontinuierliche Weiterbildung: Den Essential Pass für On-Demand-Lernen, den Professional Pass mit zusätzlichen Live-Classrooms sowie den Enterprise Pass für Teams und Unternehmen.

Mit dem Enterprise Pass unterstützt die heise academy Unternehmen dabei, ihre Innovationskraft zu stärken. Die interne Entwicklung von Expertise erweist sich als strategischer Vorteil gegenüber der reinen Suche nach externen Fachkräften. "Wer heute in Weiterbildung investiert, sichert sich morgen die Marktführerschaft. Unser Programm 2026 liefert das nötige Rüstzeug, um im digitalen Wettbewerb die Nase vorn zu haben", bekräftigt Johanna Heise.

Mit " heise academy - Die Lernplattform für IT-Professionals" bietet heise eine wachsende Auswahl hochwertiger deutschsprachiger Videokurse, Webinare, Workshops und Konferenzen rund um Informationstechnologie und Digitalisierungsthemen für Tech-Professionals an. Das Angebot vereint selbst produzierte Lernangebote, digitale Lernevents von heise sowie Angebote von Drittanbietern.

Als Teil des renommierten Medienhauses heise steht die heise academy für Qualität und Expertise in der IT-Weiterbildung. Unser Ziel ist es, IT-Kompetenzen auf das nächste Level zu heben und IT-Professionals bei ihrer beruflichen Weiterentwicklung zu begleiten. Dafür stehen fünf flexible Lernformate und sieben zentrale IT-Schwerpunkte zur Verfügung, die von über 100 erfahrenen IT-Expertinnen und Experten zur Verfügung. Das erworbene Wissen zeichnet sich durch eine hohe Praxisrelevanz aus und kann direkt im Arbeitsalltag angewendet werden.

Im November 2025 übernahm heise medien die Mehrheit an MindRefined, einem führenden Anbieter von Cybersecurity-Weiterbildungen. Mit dieser strategischen Beteiligung erweitert heise sein Bildungsportfolio und ergänzt das bestehende Angebot der heise academy um zertifizierte Kurse im Bereich IT-Sicherheit.

