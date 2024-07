Mitglieder des ZDF-Fernsehrates der XVII. Amtsperiode

Mainz (ots) - Am 17.10.2023 haben sich die Vorsitzenden der Aufsichtsorgane von ARD und ZDF in Mainz darüber ausgetauscht, wie die neuen Vorgaben für die Aufsichtsgremien des 3. Medienänderungsstaatsvertrages (§ 31 Abs. 4 und 5 MStV) umgesetzt werden können. Die Gremien von ARD und ZDF sehen in einer zeitgemäßen und effizienten Aufsicht eine kontinuierliche ...

mehr