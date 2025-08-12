Kitzbühel Tourismus

Game – Set – Match: Kitzbühel setzt auf Padel

Bild-Infos

Download

Kitzbühel (ots)

Erste Outdoor-Padel-Anlage in der Region ist ab sofort buchbar.

Padel, die weltweit am schnellsten wachsende Trendsportart, hat nun auch in Kitzbühel ein Zuhause gefunden: Auf der Reither Wiese stehen ab sofort zwei topmoderne Outdoor-Padel-Plätze bereit. Kitzbühel Tourismus bietet damit allen Sportbegeisterten – Einheimischen wie Gästen – eine neue Möglichkeit, Spiel, Spaß und sportliche Herausforderung unter freiem Himmel zu erleben.

Dr. Christian Harisch, Obmann von Kitzbühel Tourismus, freut sich über das neue Angebot und sieht in der Eröffnung der Padel-Anlage ein weiteres sportliches Highlight in Kitzbühel. Padel, eine Mischung aus Tennis und Squash, ist leicht zu erlernen, fördert Fitness und Koordination und wird meist im Doppel gespielt. Ab Mittwoch, den 13. August 2025 ist die neue Padel-Anlage täglich von 08:00 bis 20:00 Uhr geöffnet. Das Angebot richtet sich an alle – von sportlichen AnfängerInnen bis zu erfahrenen SpielerInnen. Buchungen sind exklusiv über die App Playtomic möglich – schnell, einfach und rund um die Uhr – und erfolgen nach dem „First-Come-First-Served“-Prinzip. Schläger können vor Ort im Lisi Family Hotel und bei Intersport Kitzsport in der Jochberger Straße ausgeliehen werden.

Kitzbühel Tourismus wünscht ein schönes Spiel und viel Freude auf den neuen Padel-Plätzen.

Weitere Informationen zu Padel in Kitzbühel finden Sie unter padel.kitzbzuehel.com

Original-Content von: Kitzbühel Tourismus, übermittelt durch news aktuell