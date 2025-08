Kitzbühel Tourismus

Beach. Gams. Gross.

Bild-Infos

Download

Kitzbühel (ots)

KitzBeach feiert Premiere im Kitzbüheler Tennisstadion.

Ein sportliches Highlight kündigt sich an: Von 5. bis 7. September 2025 feiert das Kitzbüheler Tennisstadion seine Premiere als Schauplatz der Österreichischen Beachvolleyball-Staatsmeisterschaften. Damit setzt Kitzbühel im Spätsommer ein starkes Zeichen auf der österreichischen Sport- und Eventlandkarte.

Erstmals findet das Finale der win2day Beach Volleyball Tour PRO 2025 in Kitzbühel statt – und damit in einem außergewöhnlichen Setting, das alpinen Lifestyle mit Sommer-Feeling verbindet. Inmitten der Tiroler Bergwelt treffen sich Österreichs beste Beachvolleyball-Teams zum sportlichen Showdown. Es ist das Grande Finale einer Tour, die auf Top-Leistung, Emotion und Teamgeist setzt – eingebettet in Kitzbühels legendäre Gastfreundschaft und Eventkompetenz.

„Nach dem ersten internationalen Beachvolleyball-Turnier in den 90er-Jahren in Kitzbühel freuen wir uns, dass Anfang September die österreichischen Beachvolleyball Staatsmeisterschaften im Kitzbüheler Tennisstadion ausgetragen werden. Diese Sportveranstaltung zahlt sowohl auf die Marke Kitzbühel als legendärste Sportstadt der Alpen als auch auf das Erfolgsmuster Outdoor Active im Rahmen unseres Zukunftsbilds #wirsindKitzbühel ein", so Kitzbühel Tourismus Geschäftsführerin Dr. Viktoria Veider-Walser.

TIPP | Next Generation goes free

Dem Veranstalter sowie Kitzbühel Tourismus ist es ein großes Anliegen, Kinder und Jugendliche aus der Region Kitzbühel für den Beachvolleyballsport zu begeistern. Als kostenlosen Programmpunkt am Ende der Ferien besuchen alle Kinder und SchülerInnen sowie Lehrlinge aus Kitzbühel, Reith, Aurach und Jochberg das Event kostenlos – Anmeldung vorab notwendig.

Hochkarätiges Programm

Am Donnerstag, den 04. September 2025 messen sich bereits die Unternehmen beim KitzBeach Business Cup powered by START.N Kitzbühel. Für dieses Event können sich Teams mit 3 bis 5 SpielerInnen noch anmelden.

Von Freitag bis Sonntag spielen die besten Athletinnen und Athleten Österreichs um den begehrten Beachvolleyball-Staatsmeister-Titel. Neben spannenden Spielen der besten Beachvolleyball-Teams Österreichs sorgt ein vielfältiges Rahmenprogramm für Begeisterung: Beachtrainings am Schwarzsee, kostenlose Sundowner-Partys beim Quellenhaus neben dem Stadion und Afterpartys im Club Take Five.

Mit Spannung werden auch die AthletInnen erwartet, die in der letzten Woche bei der Beachvolleyball-EM in Düsseldorf im Einsatz waren: Dorina und Ronja Klinger aus Kärnten, Timo Hammarberg und Tim Berger aus Niederösterreich bzw. Wien sowie Christoph Dressler und Philipp Waller aus der Steiermark bzw. aus Oberösterreich.

Inklusion & Gemeinschaft: Sport verbindet

Beach. Gams. Gross. steht für die Verbindung von Natur, Sport und Tiroler Charme. Alle sind willkommen – Einheimische, Zweitheimische, nationale und internationale Gäste – mit dem Ziel, eine kulturelle Brücke zwischen Kitzbühels traditionsreichem Image und modernen Sportarten zu schlagen.

Ein besonderes Zeichen setzt KitzBeach mit der Parallel-Austragung der Österreichischen Staatsmeisterschaften im Gehörlosen-Beachvolleyball (ÖGSV) – ein inklusives Sportfest im besten Sinne.

Spezielle Angebote

Der Ticketverkauf für das Beachvolleyball-Highlight im Kitzbüheler Tennisstadion ist bereits gestartet. Tagestickets sind ab EUR 5,00 für Kinder, Jugendliche und Menschen mit Behinderung sowie ab EUR 10,00 für Erwachsene erhältlich. Wer das gesamte Wochenende erleben möchte, kann von attraktiven Kombitickets für alle drei Tage profitieren. Für Gruppen ab sechs Personen stehen vergünstigte Gruppentickets zur Verfügung. Tickets sind sowohl vor Ort bei Kitzbühel Tourismus in der Hinterstadt 18 als auch bequem online über www.oeticket.com erhältlich.

Aktuelle Informationen, exklusive Einblicke hinter die Kulissen sowie Gewinnspiele und Sonderaktionen werden laufend über den Instagram-Kanal @kitzbeach sowie den offiziellen Newsletter kommuniziert. Ein regelmäßiger Blick lohnt sich!

Original-Content von: Kitzbühel Tourismus, übermittelt durch news aktuell