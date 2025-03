Demokratieförderung an Schulen: Neue Studie der Friedrich-Naumann-Stiftung zur Leipziger Buchmesse 2025 zeigt Potenziale und Defizite der Schülerpartizipation

Presseeinladung - 19. Rede zur Freiheit am Brandenburger Tor Donnerstag / 10. April 2025 Sehr geehrte Damen und Herren, wir laden Sie herzlich zur 19. Rede zur Freiheit am Brandenburger Tor ein, die in diesem Jahr S. E. Oleksii Makeiev Botschafter der Ukraine in der Bundesrepublik ...

mehr