Finish 0% Tabs jetzt mit recycelbarer Verpackung

Finish führt eine neue Produktlinie unter den Namen Finish 0% ein. Basierend auf der Plastikstrategie des Mutterkonzerns Reckitt Benckiser (RB) stellt Finish die Verpackung seiner Finish 0% Tabs um und bringt den ersten recycelbaren Standbodenbeutel im Bereich Geschirrspültabs auf den Markt.

Im Juni 2018 veröffentlichte RB, eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Consumer Health, Hygiene & Home, seine neue Plastikstrategie. Ziel ist es, bis 2025 alle Kunststoffverpackungen recycelbar oder wiederverwendbar zu machen. Den Anfang macht die Marke Finish mit der Einführung der 0% Tabs, die bei brillanter Finish Leistung ohne Duftstoffe und Konservierungsstoffe auskommen. Die neuen Reinigertabs sind ab sofort mit recycelbarem, wiederverschließbarem Standbodenbeutel erhältlich.

"Dadurch, dass die Nutzung von Geschirrspülern im Vergleich zum Abwasch per Hand extrem wassersparend ist (1), ist Nachhaltigkeit fest in der Markenphilosophie von Finish verankert", so Dominik Reichenmiller, Global Marketing Manager von Finish. "Als eine weltweit führende Marke im Bereich Maschinengeschirrspülmittel haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, in der Industrie eine Vorreiterrolle in Sachen recycelbare Plastikbeutel einzunehmen."

Die größte Veränderung besteht darin, dass der Standbodenbeutel nicht mehr aus zwei Plastikarten unterschiedlicher Kunststoffgruppen gefertigt wird. Zwar wies die bisherige Verpackung mit PET-PE Laminierung eine hohe Qualität auf und schützte das Produkt zuverlässig vor Außeneinwirkungen wie Sauerstoff oder Feuchtigkeit. Doch: die Verwendung von unterschiedlichen Kunststoffarten ließ es nicht zu, die Verpackung recycelbar zu gestalten.

Der neue Finish Standbodenbeutel ist vollständig aus PE-Kunststoff gefertigt und damit recycelbar. Allerdings schützen Verpackungen aus PE-Kunststoff die Produkte nicht im gleichen Maße vor Sauerstoff, weshalb in den Laboren des Unternehmens in mehrjähriger Zusammenarbeit mit technischen Experten viele verschiedene Varianten mit unterschiedlichen Materialstärken, Verpackungsgrößen und Verschlussoptionen getestet werden mussten.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Die Finish 0% Spülmaschinentabs ohne Duft- und Konservierungsstoffe sind das erste Produkt in ihrer Kategorie mit recycelbarem, wiederverschließbarem Standbodenbeutel aus Monomaterial. Auch die Folie, die jedes Finish 0% Tab umgibt, ist zu 100 Prozent wasserlöslich und biologisch abbaubar, sodass hier kein Plastikabfall oder Mikroplastik-Rückstände entstehen. Seit dem 7. Mai 2019 sind die Tabs deutschlandweit in drei verschiedenen Größen mit 23, 27 und 55 Tabs erhältlich und im Laufe des Jahres auch international in den Regalen zu finden.

Über Finish

Die Marke Finish gehört zum Portfolio von Reckitt Benckiser, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Consumer Health, Hygiene & Home. Seit über 60 Jahren leistet Finish Pionierarbeit in Sachen Geschirrspülmittel und arbeitet an der Vision, Menschen zu strahlend sauberem Geschirr zu verhelfen. Weitere Informationen finden Sie unter www.finish.de.

Über RB

RB ist eines der weltweit führende Unternehmen im Bereich Consumer Health, Hygiene & Home. Mit dem Ziel, innovative Lösungen für ein gesünderes Leben und ein glücklicheres Zuhause zu liefern, besitzt das Unternehmen operative Gesellschaften in über 60 Ländern. Von Produkten für das allgemeine Wohlbefinden und der Hygiene Zuhause bis hin zu spezialisierter Säuglingsnahrung, helfen die globalen Marken von RB dabei, dass Menschen ein gesünderes und glücklicheres Leben führen können.

Das Portfolio aus den Bereichen Consumer Health, Hygiene & Home wird angeführt von globalen Powerbrands wie Nurofen, Dobendan, Gaviscon, Mucinex, Durex, Scholl, Clearasil, Lysol, Sagrotan, Veet, Harpic, Cillit Bang, Mortein, Finish, Vanish, Calgon, Woolite und Air Wick. Die Grundlage des Unternehmenserfolges bildet die Firmenkultur von RB. RB ist sehr ergebnisorientiert und arbeitet mit Leidenschaft, Qualität und wissenschaftlicher Exzellenz daran, Überdurchschnittliches zu erreichen. Nicht zuletzt zeigt sich dies in der Arbeit von weltweit über 40.000 Mitarbeitern. Weitere Informationen finden Sie unter www.rb.com/de.

