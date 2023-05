neubau kompass AG

Neuer Finanzierungsrechner: neubau kompass und KREDIT.DE beschließen Zusammenarbeit

München (ots)

In Kooperation mit KREDIT.DE, einem der größten Finanzvermittler im deutschsprachigen Raum, stellt die neubau kompass AG ab jetzt einen neuartigen Finanzierungsrechner bereit. So erhalten Kunden in wenigen Schritten eine unverbindliche Einschätzung auf eine erfolgreiche Finanzierung. Mit dem neuen Rechner offeriert das Münchner Unternehmen Immobiliensuchenden ein weiteres kostenfreies Angebot, das auf dem Weg zum Eigenheim unterstützt.

Kunden erfahren schnell und unkompliziert, ohne Angabe ihrer Kontaktdaten, welche Chancen auf eine erfolgreiche Finanzierung bestehen. In die Berechnung fließen unterschiedliche Faktoren ein wie Kaufpreis der Immobilie, Eigenkapital und Lebenssituation. Anhand dieser Daten liefert der neue Finanzierungsrechner eine realistische Einschätzung zu einer möglichen Finanzierung. Zusätzlich erhalten Nutzer hilfreiche Tipps, um ihre Chance auf einen Kredit zu erhöhen. Nachdem Kunden ihren Wunschbetrag angefragt haben, unterstützt ein Finanzierungsprofi von KREDIT.DE bei den nächsten Schritten.

"Wir erweitern unser Angebot und gehen einen Schritt weiter in der Entwicklung. Mittelfristig soll das Thema Finanzierung noch stärker in unser Serviceangebot integriert werden. Kaufinteressierte wie Bauträger profitieren hiervon", so neubau kompass Vorstand Tobias Sattler.

"Es ist eine Win-Win-Situation. Die neubau kompass AG wertet ihr Angebot auf und wir stehen als zuverlässiger Finanzierungspartner für den Kauf hochwertiger Immobilien zur Verfügung" ergänzt Rolf Meisel, Vorstand der KREDIT.DE AG.

