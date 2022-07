neubau kompass AG

Ab jetzt online: das neubau kompass Kapitalanlageportal

München (ots)

Das gesamte Spektrum der Immobilien-Investments zeigt das jetzt gestartete Kapitalanlageportal der neubau kompass AG. Ab sofort finden Neueinsteiger und erfahrene Investoren Anlageimmobilien auf neubaukompass.de/kapitalanlage.

Zur Auswahl steht ein breit gefächertes Immobilienspektrum - von der Studentenwohnung über das Pflegeapartment und das topmoderne Mikroapartment bis zur weitläufigen Denkmalschutz-Immobilie.

Übersichtlich aufbereitet, in einem stylishen, benutzerfreundlichen Design, unterstützt das neue Portal Immobilienkäufer dabei, die auf ihre Anlageziele zugeschnittene Immobilie am passenden Standort zu finden. Über den Finanzierungsrechner können Benutzer parallel Darlehensbeträge ermitteln und eine Finanzierungsanfrage stellen.

"Mit unserem neuen Kapitalanlageportal gehen wir den nächsten Schritt. Wir bauen unser Online-Angebot kontinuierlich aus, um für unsere Kunden der beste Partner rund um Immobilien zu sein", so neubau kompass Vorstand Tobias Sattler.

"Ab jetzt können Immobiliensuchende gezielt aktuelle Kapitalanlageobjekte in Deutschland finden und direkt Kontakt zu den entsprechenden Verkäufern aufnehmen. Unser Fokus liegt auf einem vielfältigen Angebot für unterschiedlichste Kundeninteressen", ergänzt Vorstand Sebastian Bruns.

In Kürze wird es zu dem Portal einen Newsletter geben, der Immobiliensuchende zu neuen Bauvorhaben zur Kapitalanlage informiert.

Über neubau kompass - neubaukompass.de

Gegründet 2008 in München, hat sich neubaukompass.de vom ersten webbasierten Immobilienportal für Neubauprojekte zur Nummer 1 für Neubau-Wohnimmobilien und Bauträgerprojekte in Deutschland entwickelt. Neben dem erfolgreichen Onlinegeschäft stieg das Unternehmen im April 2021 in den Magazinbereich ein und bietet Kunden und damit Lesern weitere Schnittstellen bei der Immobilienvermittlung.

