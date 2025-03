Roche Pharma AG

Geschäftsergebnis 2024 von Roche in Deutschland

Stabiles Wachstum und Investitionen eröffnen Zukunftsperspektiven

Mannheim/Penzberg/Grenzach-Wyhlen/Ludwigsburg (ots)

Roche in Deutschland erreichte im Geschäftsjahr 2024 einen Gesamtumsatz* von 8,5 Milliarden Euro und ein Umsatzwachstum von 2,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Mit 18.256 Mitarbeitenden gehört Roche somit zu den Unternehmen in Deutschland, die in 2024 trotz eines herausfordernden Marktumfeldes gewachsen sind und einen Beitrag zur wirtschaftlichen Stabilität und Wertschöpfung geleistet haben. Der Umsatz der Diagnostik-Sparte wuchs um rund ein Prozent auf 812 Millionen Euro, während die Pharma-Sparte mit 2,1 Milliarden Euro (-0,7 Prozent) nahezu das Vorjahresniveau erreichte. Die Konzernlieferungen aus Deutschland legten um 4,6 Prozent auf rund 5,5 Milliarden Euro zu. Erneut auf hohem Niveau waren zudem die Investitionen in den Ausbau und die Werterhaltung der deutschen Roche-Standorte: Das Unternehmen investierte hierfür im Jahr 2024 insgesamt rund 653 Millionen Euro.

Die wichtigsten Zahlen zum Geschäftsjahr 2024 im Überblick:

Der Gesamtumsatz* von Roche in Deutschland legte um 2,6 Prozent zu und lag im Jahr 2024 bei rund 8,5 Milliarden Euro (2023: 8,3 Milliarden Euro).

von Roche in Deutschland legte um 2,6 Prozent zu und lag im Jahr 2024 bei rund 8,5 Milliarden Euro (2023: 8,3 Milliarden Euro). Die Pharma-Sparte erzielte einen Umsatz von rund 2,1 Milliarden Euro (-0,7 Prozent). 70 Prozent des Umsatzes entfällt auf die seit 2020 neu eingeführten Innovationen in der Augenheilkunde, Neurologie, Onkologie, Hämatologie und den seltenen Erkrankungen. Ein Anstieg der Parallelimporte sowie Preisabschläge bei Produkten in der Hämophilie und Hämatologie führten dazu, dass sich die insgesamt gestiegene Nachfrage nach den Roche-Produkten im deutschen Markt nicht unmittelbar in einem positiven Umsatzwachstum der Roche Pharma AG niedergeschlagen hat und die Sparte im Vergleich zum Vorjahr ein flaches Gesamtergebnis verzeichnete.

erzielte einen Umsatz von rund 2,1 Milliarden Euro (-0,7 Prozent). 70 Prozent des Umsatzes entfällt auf die seit 2020 neu eingeführten Innovationen in der Augenheilkunde, Neurologie, Onkologie, Hämatologie und den seltenen Erkrankungen. Ein Anstieg der Parallelimporte sowie Preisabschläge bei Produkten in der Hämophilie und Hämatologie führten dazu, dass sich die insgesamt gestiegene Nachfrage nach den Roche-Produkten im deutschen Markt nicht unmittelbar in einem positiven Umsatzwachstum der Roche Pharma AG niedergeschlagen hat und die Sparte im Vergleich zum Vorjahr ein flaches Gesamtergebnis verzeichnete. Die Diagnostik-Sparte erreichte in 2024 erneut einen starken Gesamtumsatz von 812 Millionen Euro (+0,8 Prozent) und befindet sich weiterhin auf Wachstumskurs. Künftige Treiber des Geschäfts in Deutschland sind Diagnostik-Innovationen wie die neue Lösung zur kontinuierlichen Blutzuckermessung sowie das Anfang 2025 in den Markt eingeführte erste automatisierte System zur Analyse per Massenspektrometrie.

erreichte in 2024 erneut einen starken Gesamtumsatz von 812 Millionen Euro (+0,8 Prozent) und befindet sich weiterhin auf Wachstumskurs. Künftige Treiber des Geschäfts in Deutschland sind Diagnostik-Innovationen wie die neue Lösung zur kontinuierlichen Blutzuckermessung sowie das Anfang 2025 in den Markt eingeführte erste automatisierte System zur Analyse per Massenspektrometrie. Die Sparte Diabetes Care verzeichnete 2024 erneut einen erwarteten Umsatzrückgang auf 105 Millionen Euro (-15,5 Prozent). Dieser Rückgang resultiert aus einer andauernden Marktverschiebung hin zu Systemen der kontinuierlichen Glukosemessung, die Roche nun ebenfalls anbietet.

verzeichnete 2024 erneut einen erwarteten Umsatzrückgang auf 105 Millionen Euro (-15,5 Prozent). Dieser Rückgang resultiert aus einer andauernden Marktverschiebung hin zu Systemen der kontinuierlichen Glukosemessung, die Roche nun ebenfalls anbietet. Die Konzernlieferungen aus Deutschland stiegen um 4,6 Prozent auf 5,5 Milliarden Euro im Vergleich zu 2023.

aus Deutschland stiegen um 4,6 Prozent auf 5,5 Milliarden Euro im Vergleich zu 2023. Substantielle Investitionen: Im Kalenderjahr 2024 flossen 653 Millionen Euro in den Ausbau der deutschen Roche-Standorte (640 Millionen Euro in 2023). Damit wurden weitere Voraussetzungen für die Entwicklung und Produktion der nächsten Generationen innovativer Medikamente und Diagnostika geschaffen, bestehende Kapazitäten erweitert und die Standortinfrastruktur nachhaltig modernisiert.

Im Kalenderjahr 2024 flossen 653 Millionen Euro in den Ausbau der deutschen Roche-Standorte (640 Millionen Euro in 2023). Damit wurden weitere Voraussetzungen für die Entwicklung und Produktion der nächsten Generationen innovativer Medikamente und Diagnostika geschaffen, bestehende Kapazitäten erweitert und die Standortinfrastruktur nachhaltig modernisiert. Mitarbeiterzahlen: Die Beschäftigtenzahlen von Roche in Deutschland entwickelten sich konstant. Zum Stichtag 31.12.2024 beschäftigte das Unternehmen an seinen deutschen Standorten 18.256 Mitarbeitende (+14 gegenüber 2023).

Innovationskraft entfesseln: Roche investiert in die Zukunft von Pharma und Diagnostik

Mit einem Gesamtumsatz von rund 8,5 Milliarden Euro zahlt Roche in Deutschland positiv auf das Jahresergebnis des Roche Konzerns ein und demonstriert die Bedeutung der industriellen Gesundheitswirtschaft als Schlüsselindustrie in Deutschland. "2024 war ein erfolgreiches Jahr für Roche in Deutschland - insbesondere dank wichtiger Innovationen für Patientinnen und Patienten und soliden finanziellen Ergebnissen", sagt Dr. Claudia Fleischer, Geschäftsführerin der Roche Diagnostics GmbH. In den vergangenen Jahren hat Roche massiv in die erforderliche Infrastruktur für Forschung und Entwicklung sowie Produktion an den deutschen Standorten investiert. Alleine die Infrastrukturinvestitionen in 2024 beliefen sich auf 653 Millionen Euro. Damit lagen diese das fünfte Jahr in Folge bei einer halben Milliarde Euro oder mehr. "Unsere Investitionen sind kein Selbstzweck", sagt Fleischer und ergänzt: "Es ist wichtig, dass medizinische und diagnostische Lösungen die Patientinnen und Patienten erreichen. Dafür brauchen wir die passenden Rahmenbedingungen."

Neue Innovationen für Patientinnen und Patienten in Pharma und Diagnostik

Über 8.000 Medikamente befinden sich derzeit in der klinischen Entwicklung der forschenden Unternehmen weltweit - mehr als je zuvor. "Schlüsselindustrien wie die industrielle Gesundheitswirtschaft sind zentrale Treiber für Gesundheit, Wohlstand und Wachstum", so Dr. Daniel Steiners, Vorstand der Roche Pharma AG. Gleichzeitig stehen Innovationen in Deutschland zunehmend vor großen Herausforderungen. Gemeint sind damit beispielsweise die "Leitplanken" aus dem GKV-Finanzstabilisierungsgesetz sowie eine Reihe starrer, nicht zeitgemäßer AMNOG-Vorgaben. Steiners ergänzt: "Eine echte Willkommenskultur für Innovationen, eine konsequente Entbürokratisierung, Digitalisierung und Reform der AMNOG-Nutzenbewertung dürfen keine Schlagwörter aus dem Wahlkampf bleiben." Er blickt zuversichtlich in die Zukunft und betont, dass Spitzentechnologien wie Gen- und Zelltherapien oder KI-gestützte medizinische Forschung und Produktion enorme Chancen für Patientinnen und Patienten und den Innovationsstandort Deutschland böten. "Damit diese Technologien weiterhin 'Made in Germany' entwickelt, produziert und weltweit exportiert werden können, braucht es nach der Regierungsbildung einen vertrauensvollen Dialog zwischen Gesundheits-, Wirtschafts- und Wissenschaftspolitik sowie der Industrie", appelliert Steiners.

Die Diagnostik-Sparte verzeichnete 2024 einen Umsatz von 812 Millionen Euro. Künftig wird die Sparte von Produktinnovationen profitieren, die das Unternehmen kürzlich auf den Markt gebracht hat oder einführen wird, unter anderem Lösungen für die kontinuierliche Glukosemessung, zur Gensequenzierung und ein neues automatisiertes Massenspektrometrie-Analysesystem - weltweit das erste seiner Art auf dem Markt. "Mit unseren Innovationen in der Diagnostik werden wir in Zukunft unsere Position auf dem deutschen Markt weiter stärken", sagt Daniela Kahlert, Geschäftsführerin der Roche Diagnostics Deutschland GmbH. Die neue Accu-Chek SmartGuide-Lösung zur kontinuierlichen Glukosemessung spielt insbesondere eine zentrale Rolle bei der Umsetzung der Strategie des integrierten personalisierten Diabetes-Managements, die Roche verfolgt. Das Roche-System hebt sich durch innovative Vorhersagen der Glukosewerte von vergleichbaren Systemen auf dem Markt ab und hilft so Patientinnen und Patienten mit Diabetes in ihrem Alltag.

Mitarbeiterzahlen 2024: Stabile Beschäftigtenzahl bei 18.256 Mitarbeitenden

Die Zahl der Mitarbeitenden an den deutschen Roche-Standorten Mannheim, Penzberg, Grenzach-Wyhlen, Ludwigsburg, Potsdam und Berlin entwickelte sich im Vorjahr konstant. Zum Stichtag 31. Dezember 2024 beschäftigte das Unternehmen 18.256 Mitarbeitende (2023: 18.242 Mitarbeitende), davon 616 Auszubildende und dual Studierende. Roche bietet Arbeitsplätze entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Diagnostik und Pharma - von Forschung und Entwicklung über Fertigung bis Logistik, Vermarktung und Administration. Zudem legt das Unternehmen einen Fokus auf die Aus- und Weiterbildung seiner Mitarbeitenden und entwickelt das Ausbildungsportfolio konsequent weiter. Beispielsweise kommen ab dem Ausbildungsjahrgang 2025 der duale Studiengang Bachelor of Data Science & Künstliche Intelligenz in Mannheim und Grenzach-Wyhlen hinzu sowie der Studiengang Bachelor of Science Elektrotechnik mit Schwerpunkt Automation in Ludwigsburg. Zudem setzt Roche auf eine kontinuierliche Weiterbildung der Mitarbeitenden. Neben Weiterbildungsmaßnahmen aus der globalen Lernplattform des Unternehmens flossen im Jahr 2024 mehr als 12 Millionen Euro in Weiterentwicklung individueller Fähigkeiten der Mitarbeitenden in Deutschland.

* Gesamtumsatz von Roche in Deutschland umfasst die Umsätze der Sparten Pharma, Diagnostik und Diabetes Care sowie die Konzernlieferungen.

Hier finden Sie weitere Informationen rund um Roche in Deutschland. Alle erwähnten Markennamen sind gesetzlich geschützt.

Über Roche in Deutschland: Roche beschäftigt in Deutschland rund 18.260 Mitarbeitende in den Bereichen Pharma und Diagnostik. Das Unternehmen ist unter anderem an den drei großen Standorten in Mannheim (Roche Diagnostics GmbH, Roche Diagnostics Deutschland GmbH, Roche Diabetes Care GmbH sowie Roche Diabetes Care Deutschland GmbH), Penzberg (Biotechnologie-Zentrum, Roche Diagnostics GmbH) und in Grenzach-Wyhlen (Roche Pharma AG) vertreten. Die Schwerpunkte erstrecken sich über die gesamte Wertschöpfungskette der beiden Geschäftsbereiche "Pharma" und "Diagnostics": Von Forschung und Entwicklung über Produktion, Logistik bis hin zu Marketing und Vertrieb, wobei jeder Standort neben dem Deutschland-Geschäft auch globale Aufgaben wahrnimmt. Roche bekennt sich klar zu den deutschen Standorten und hat in den letzten zehn Jahren in diese mehr als 5,7 Milliarden Euro investiert. Weitere Informationen zu Roche in Deutschland unter www.roche.de.

