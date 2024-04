LEGO Gruppe

25 Jahre LEGO® Star Wars(TM) Day: Gemeinsam am 4. Mai feiern

München

Während der anhaltenden Feierlichkeiten zum 25-jährigen Jubiläum von LEGO® Star Wars(TM) im Laufe des Jahres, sollten LEGO Fans ihren TIE-Interceptor festhalten. Die LEGO Gruppe bietet für diesen ereignisreichen Tag zahlreiche Highlights für Star Wars Fans an.

Das TIE-Interceptor Set, das Teil des ersten Starts der Ultimate Collector Series im Jahr 2000 war, ist zurück, und zwar in einer neuen und überarbeiteten Version. Star Wars Fans können die Action der Filme neu erleben, indem sie die charakteristischen Flügel, das detaillierte Cockpit und die Laserkanonen des prächtigen LEGO Star Wars(TM) TIE-Interceptor(TM) nachbauen.

Neben der Neuauflage des LEGO Star Wars(TM) TIE-Interceptor(TM) können sich die Liebhaber:innen der Science-Fiction-Saga über weitere bekannte Filmmomente und Charaktere freuen, darunter das LEGO Star Wars(TM) Mos Espa Podrace(TM) Diorama, LEGO Star Wars(TM) Darth Maul's Sith Infiltrator(TM) Set, LEGO Star Wars(TM) Droideka(TM) Set oder LEGO Star Wars(TM) BARC Speeder(TM) Escape Set.

Für diejenigen, die lieber ihre Lieblings-Filmfigur aus LEGO Steinen bauen möchten, hält LEGO BrickHeadz(TM) eine Sammlung mit den Charakteren Jar Jar Binks, Anakin Skywalker, Königin Amidala, Captain Panaka, Qui-Gon Jinn und Darth Maul oder können sich auf das BrickHeadz(TM) Clone Commander Cody Set freuen.

Die neuen LEGO Star Wars(TM) Sets können ab sofort unter www.LEGO.com/star-wars vorbestellt werden und sind ab dem 1. Mai 2024 in LEGO Stores, auf www.LEGO.com und bei ausgewählten Einzelhändler:innen erhältlich.

Des Weiteren werden ab dem 3. Mai spannende LEGO Star Wars(TM) Elemente in dem Survival-Crafting-Spiel LEGO® Fortnite verfügbar sein. Ein kleiner Hinweis für Fans: Es lohnt sich, später im Monat den Blick gegen den Himmel in LEGO Fortnite zu richten - möglicherweise gibt es dort etwas Besonderes zu entdecken!

Ein besonderes Highlight ist das neue, 312-seitige LEGO Star Wars(TM) Coffee Table Book "The Force of Creativity", das ab dem 4. Mai bereits für Mitglieder des LEGO Insiders Programms erhältlich ist. Beim Lesen der Interviews oder Betrachten der Entwicklungs-Grafiken und Charakter-Designs werden Fans in die faszinierende Welt der LEGO Star Wars(TM) Galaxie entführt und erhalten einen Einblick in die langjährige Zusammenarbeit.

Noch bis zum 22. April sind Fans der fremden Galaxie dazu eingeladen, an einem 25-Sekunden-Filmfestival teilzunehmen und ihre bevorzugten Star Wars Momente nachzustellen. Am 4. Mai werden sämtliche eingereichten Videos auf dem LEGO® YouTube-Kanal sowie ausgewählte Highlights auf www.LEGO.com veröffentlicht.

Vom 1. bis 5. Mai können sich LEGO Star Wars Fans auf tolle Aktionen beim Kauf von LEGO Star Wars(TM) Sets freuen. Als Höhepunkt der Feierlichkeiten findet ein May the 4th Livestream-Event statt, das spezielle Angebote, Set-Vorstellungen, Interviews mit den Set-Designern und spannende Giveaways bietet.

Die neuen LEGO Star Wars(TM) Produkte sind ab dem 1. Mai 2024 erhältlich. Das LEGO Star Wars(TM) TIE Interceptor Set ist exklusiv in LEGO Stores und online unter www.LEGO.com/Star-Wars mit früherem Zugang für LEGO® Insiders ab dem 1. Mai 2024 und für alle Käufer:innen ab dem 4. Mai 2024 erhältlich.

Übersicht der neuen LEGO® Star Wars(TM) Sets:

Das LEGO® Star Wars(TM) TIE Interceptor - Allianz-Pilot Set (75382):

Anzahl der Elemente: 1.931

Unverbindliche Preisempfehlung: EUR 229,99 | CHF 239,00

Altersempfehlung: ab 18 Jahren

Maße: 32 Zentimeter hoch, 40 Zentimeter lang, 33 Zentimeter breit

Das LEGO® Star Wars(TM) Podrennen in Mos Espa - Diorama Set (75380):

Anzahl der Elemente: 718

Unverbindliche Preisempfehlung: EUR 79,99 | CHF 99,90

Altersempfehlung: ab 18 Jahren

Maße: 12 Zentimeter hoch, 30 Zentimeter lang, 14 Zentimeter breit

Das LEGO® Star Wars(TM) Darth Maul's Sith Infiltrator(TM) Set (75383):

Anzahl der Elemente: 640

Unverbindliche Preisempfehlung: EUR 69,99 | CHF 99,90

Altersempfehlung: ab 9 Jahren

Maße: 7 Zentimeter hoch, 27 Zentimeter lang, 20 Zentimeter breit

Das LEGO® Star Wars(TM) Droideka(TM) Set (75381):

Anzahl der Elemente: 583

Unverbindliche Preisempfehlung: EUR 64,99 | CHF 79,90

Altersempfehlung: ab 18 Jahren

Maße: 21 Zentimeter hoch, 16 Zentimeter lang, 14 Zentimeter breit

Das LEGO® Star Wars(TM) Flucht mit dem BARC Speeder(TM) Set (75378):

Anzahl der Elemente: 221

Unverbindliche Preisempfehlung: EUR 29,99 | CHF 36,90

Altersempfehlung: ab 8 Jahren

Maße: 4 Zentimeter hoch, 19 Zentimeter lang, 9 Zentimeter breit

Das LEGO® Star Wars(TM) BrickHeadz(TM) Klon Commander Cody(TM) Set (40675):

Anzahl der Elemente: 147

Unverbindliche Preisempfehlung: EUR 9,99 | CHF 10,90

Altersempfehlung: ab 10 Jahren

Maße: 8 Zentimeter hoch, 6 Zentimeter lang, 5 Zentimeter breit

Das LEGO® Star Wars(TM) BrickHeadz(TM) Die dunkle Bedrohung(TM) Set (40676):

Anzahl der Elemente: 732

Unverbindliche Preisempfehlung: EUR 54,99 | CHF 64,90

Altersempfehlung: ab 10 Jahren

Maße: 7 Zentimeter hoch, 27 Zentimeter lang, 20 Zentimeter breit

Das LEGO® Star Wars(TM): Das Buch "Die Kraft der Kreativität" für den Couchtisch (5008878):

Unverbindliche Preisempfehlung: EUR 149,99 | CHF 169,00

Altersempfehlung: ab 18 Jahren

Teilnehmer:innen am LEGO Insiders Programm erhalten beim Kauf der neuen LEGO Star Wars(TM) Sets zusätzliche Sammlerstücke ab einem jeweiligen Mindesteinkaufswert:

Das LEGO® Star Wars(TM): Battle of Yavin Set:

Erhältlich vom 1. bis 5. Mai in allen LEGO Stores und auf lego.com

Mindestkaufbetrag: EUR 90

Das LEGO® Star Wars(TM) Truppentransporter der Handelsföderation Set:

Erhältlich vom: 1. bis 5. Mai in allen LEGO Stores und auf lego.com

Mindestkaufbetrag: EUR 160

Das LEGO® Star Wars(TM) Armored Assault Tank (AAT(TM)) Set:

Erhältlich vom: 1. bis 5. Mai in allen LEGO Stores und auf lego.com

Mindestkaufbetrag: EUR 40

Zum Anlass der May The 4th Feierlichkeiten finden spannende In-Store-Aktivitäten statt:

LEGO Make & Takes von Star Wars Charakteren in ausgewählten LEGO Stores zwischen dem 4. und 5. Mai 2024

LEGO Wandgestaltung vom 1. bis 5. Mai in ausgewählten LEGO Stores

LEGO Star Wars R2-D2-Stirnband-Giveaway, vom 1. bis 5. Mai in ausgewählten LEGO Stores

LEGO® Star Wars(TM) May the 4th Livestream Event: LEGO® Star Wars(TM) LIVE!

Am 1. Mai um 18:30 Uhr findet LEGO® Star Wars(TM) live auf LEGO.com/live statt. Es werden spezielle Angebote sowie neue Sets vorgestellt und es besteht die Chance, eine von 15 LEGO Geschenkkarten im Wert von 100 Euro zu gewinnen.

