Kajave verbindet sich mittels der Cloud-Lösung von Landis+Gyr mit dem nationalen Datahub Finnlands

Jyväskylä, Finnland (ots/PRNewswire)

Die Messdaten von Kainuu stehen dem Strommarkt nun direkter und schneller zur Verfügung, was die Effizienz erheblich steigern und die Kosten senken wird.

Der finnische Verteilnetzbetreiber Kajave hat sich von seinem bisherigen MDM-System verabschiedet und hat sein AIM-System von Landis+Gyr (SIX: LAND) über den Datahub Connector (DHC) von Landis+Gyr – eine cloudbasierte Lösung, die Google Cloud nutzt – direkt an das nationale Datendrehkreuz (Datahub) angeschlossen. Damit ist die erste Phase des Projekts abgeschlossen, das die Migration von Daten und Prozessen im Zusammenhang mit Datahub 1.0 umfasst. Phase 2 fällt mit der Freigabe der Datahub-Version 2.0 durch Fingrid, den Betreiber des finnischen Übertragungsnetzes, zusammen. DHC hat nicht nur eine schnellere und direktere Verbindung zum Datahub geschaffen, sondern auch den Prozess gestrafft, was zu erheblichen Einsparungen führt.

Mit der Markteinführung von Finnlands nationalem Datahub im Februar 2022 wurden die Daten von 3,7 Millionen Stromverbrauchsstellen, die zuvor in getrennten Systemen von rund 100 Stromversorgern und 80 Verteilernetzbetreibern gespeichert waren, zentral und unmittelbar für zugangsberechtigte Parteien verfügbar. Dies vereinfacht und beschleunigt die alltäglichen Betriebsvorgänge, wie z. B. den Wechsel des Stromversorgers, was in Finnland mehr als 400.000 Mal pro Jahr geschieht. Die Verlagerung von Prozessen wie der Bilanzierung zu Datahub bedeutet, dass die Netzbetreiber Informationen direkt an den Strommarkt übermitteln können, ohne jeden Händler einzeln informieren zu müssen. Der Informationsaustausch zwischen den Betreibern hat sich bereits auf ein Tausendstel des Volumens des Vorjahres verringert.

Für Kajave Oy, das rund 60.000 Kunden in Kainuu und einem Teil von Nordösterbotten versorgt, war dies ein Schlüsselfaktor für die Entscheidung, das überflüssige MDM-System zu entfernen. „Wir müssen die Abrechnungen der 56 Stromvertriebsgesellschaften, die im Verteilungsnetzgebiet von Kajave tätig sind, nun nicht mehr selbst bearbeiten", sagt Jari Rusanen, Service Manager bei Kajave. „Das bedeutet, dass wir kein zusätzliches MDM-System mehr benötigen, um diese Abrechnungen durchzuführen, sondern jetzt die Zählerdatenmanagement-Funktionen des AIM-Systems von Landis+Gyr nutzen und uns über Landis+Gyr DHC direkt mit Datahub verbinden können."

„Mit dem System von Landis+Gyr wollen wir die Vorteile von Datahub für uns und unsere Kunden nutzen", sagt Timo Jutila, CEO von Kajave Oy. Laut Jutila wird die Umstellung die Zahl der Schnittstellen zwischen den Systemen verringern und damit die Datenverfügbarkeit und -genauigkeit verbessern. „Letztlich werden die intelligenten Stromzähler und die sie unterstützenden Systeme die Kunden in die Lage versetzen, ihre eigene Energieeffizienz zu verbessern und so zum Übergang zu einem grüneren Energiesystem beizutragen."

Die Validierung der Messdaten, die vom Verteilungsnetz geforderten Berechnungen und die langfristige Speicherung der Messdaten werden nun im AIM-System von Landis+Gyr durchgeführt. Durch den Wechsel der System- und Servicelösung kann sich Kajave auf die vom Verteilungsnetzbetreiber geforderten Systemfunktionen konzentrieren. Gleichzeitig wird Kajave in der Lage sein, seine Informationssystemarchitektur zu vereinfachen und Kosteneinsparungen zu erzielen.

„Wir haben einen guten Start hingelegt", ergänzt Rusanen, der auch für die Messungen zuständig ist. „Mit dem AIM Datahub Connector von Landis+Gyr, der mit dem nationalen Datahub verbunden wird, können nun die Energiemengen pro Lieferant und die Abfälle pro Verteilungsnetz ermittelt werden. Durch die direkte Übertragung der Energieverbrauchsdaten an Datahub entfällt bei DHC die Notwendigkeit, die Messwerte in zwei getrennten Systemen zu erfassen, und der tägliche Betrieb wird rationalisiert. Darüber hinaus können Kunden mit mehreren Verbrauchsstellen in verschiedenen Netzen den Verbrauch nun besser in einem System überwachen, unabhängig vom Verteilungsnetzbetreiber oder Lieferanten."

