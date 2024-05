Die Bundeswahlleiterin

Europawahl 2024: Presseservice der Bundeswahlleiterin am Tag der Europawahl

Wiesbaden (ots)

Zur Europawahl 2024 am 9. Juni 2024 wird die Bundeswahlleiterin für die Medien einen umfassenden Presseservice anbieten. Das Team der Bundeswahlleiterin wird sich am Wahltag bis zur Bekanntgabe des vorläufigen amtlichen Ergebnisses im Deutschen Bundestag in Berlin aufhalten. In der sogenannten "Westlobby" auf der Plenarsaalebene wird die Bundeswahlleiterin ihre offiziellen Erklärungen abgeben und bei Bedarf für Interviews zur Verfügung stehen. Interviewanfragen bitten wir Sie bis Donnerstag, den 6. Juni 2024 um 12 Uhr an die Pressestelle der Bundeswahlleiterin zu senden (pressestelle@bundeswahlleiter.de).

Besuch eines Wahllokals

Am Wahltag werden Bundeswahlleiterin Ruth Brand und der Landeswahlleiter für Berlin, Stephan Bröchler, ein Wahllokal besuchen:

Um 10:00 Uhr das Wahllokal 11-101 im JFE "Mikado", Saal, Egon-Erwin-Kisch-Str. 1a in 13059 Berlin. Medieneinlass ist um 9:45 Uhr.

Journalistinnen und Journalisten, die den Besuch des Wahllokals begleiten wollen, melden sich bitte unter Angabe von Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort und Medium bei der Pressestelle der Bundeswahlleiterin an (pressestelle@bundeswahlleiter.de).

Presseakkreditierung des Bundestags für Vor-Ort-Teilnahme erforderlich

Achtung! Für das Betreten des Deutschen Bundestages benötigen Medienvertreterinnen und Medienvertreter eine gültige Akkreditierung. Eine Akkreditierung kann beim Pressereferat des Bundestags beantragt werden (www.bundestag.de/presse/akkreditierung/).

Erreichbarkeit der Pressestelle der Bundeswahlleiterin

am 8. und 9. Juni 2024 in Berlin

(bis zur Bekanntgabe des vorläufigen amtlichen Ergebnisses, voraussichtlich am frühen Morgen des 10. Juni 2024)

Telefon: 030 227-40006

E-Mail: pressestelle@bundeswahlleiter.de

bis zum 7. Juni und ab dem 10. Juni 2024 (08:00 Uhr) in Wiesbaden

Telefon: 0611 75-3444

E-Mail: pressestelle@bundeswahlleiter.de

Weitere Informationen zur Europawahl 2024 finden Sie im Internetangebot der Bundeswahlleiterin unter www.bundeswahlleiterin.de.

Original-Content von: Die Bundeswahlleiterin, übermittelt durch news aktuell