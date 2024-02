Minijobs im Privathaushalt: Steuervorteil für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber

Bochum (ots) - Mehr als 30.000 ukrainische Staatsbürger arbeiten aktuell in einem Minijob in Deutschland. Rund drei Viertel der Beschäftigten sind Frauen. "Immer mehr ukrainische Staatsbürger haben in den vergangenen Monaten mit einem Minijob ihren Weg in den deutschen Arbeitsmarkt gefunden. Im September 2022 arbeiteten mehr als 30.000 Ukrainerinnen und Ukrainer in einer solchen Beschäftigung. Im Vergleich zum Vorjahr ...

mehr