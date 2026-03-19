art

ART-Kuratorenpreis: Die beste Ausstellung des Jahres 2025

Die Nominierten

Hamburg (ots)

ART ehrt die besten Ausstellungen des Jahres. Mit dem ART-Kuratorenpreis zeichnet Europas größtes Kunstmagazin seit 2015 besondere kuratorische Leistungen im deutschsprachigen Raum aus. Im aktuellen Heft nominiert die ART-Redaktion zwölf herausragende Ausstellungen des Vorjahres in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Eine unabhängige Jury aus renommierten Fachleuten, die jeweils neu zusammengestellt wird, ermittelt daraus die Preisträgerin, den Preisträger oder das Siegerteam.

Der ART-Kuratorenpreis wird mit Unterstützung des Kölner Auktionshauses VAN HAM am 15. April 2026 verliehen. Die Preistrophäe - eine eigens für diesen Anlass kreierte Bronze des Düsseldorfer Künstlers Jan Albers - wird in den Räumlichkeiten von VAN HAM überreicht.

Die Nominierten:

Potsdam, Museum Barberini

Michael Philipp für

"Einhorn. Das Fabeltier in der Kunst"

Basel/Riehen, Fondation Beyeler

Ulf Küster für

"Nordlichter"

Frankfurt am Main, MMK TOWER

Susanne Pfeffer für

"Trisha Donnelly"

Wien, Museum für Angewandte Kunst

Anne-Katrin Rossberg mit Claudia Cavallar für

"PECHE POP. Dagobert Peche und seine Spuren in der Gegenwart"

Essen, Museum Folkwang / Dresden, Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Tobias Burg mit Louise Schmidt (Essen), Stephanie Buck, Mailena Mallach, Hilke Wagner, Matthias Wagner, Kathi Loch (Dresden) für

"William Kentridge. Listen to the Echo"

Hamburg, Bucerius Kunst Forum

Katharina Neuburger, Renate Wiehager für

"In Her Hands. Bildhauerinnen des Surrealismus"

Leipzig, Grassi Museum

Frank Werner mit Sabine Epple, Stefanie Seeberg und Nicolas Karpf für

"Formen der Anpassung. Kunsthandwerk und Design im Nationalsozialismus"

München, Haus der Kunst

Andrea Lissoni, Emma Enderby, Lydia Korndörfer, Xue Tan mit Lydia Antoniou, Laila Wu sowie Sabine Brantl, Pia Linden und Camille Latreille für

"Für Kinder. Kunstgeschichten seit 1968"

Wien, Kunsthistorisches Museum

Gerlinde Gruber für

"Michaelina Wautier. Malerin"

Berlin, Neue Nationalgalerie

Irina Hiebert Grun, Maike Steinkamp für

"Lygia Clark. Retrospektive"

München, Museum Brandhorst / Köln, Museum Ludwig

Achim Hochdörfer und Yilmaz Dziewior mit Arthur Fink, Anna Huber, Kerstin Renerig und Leonore Spemann für

"Fünf Freunde. John Cage, Merce Cunningham, Jasper Johns, Robert Rauschenberg, Cy Twombly"

Chemnitz, Kunstsammlungen Chemnitz - Museum Gunzenhauser

Anja Richter für

"European Realities. Realismusbewegungen der 1920er und 1930er Jahre in Europa"

Weitere Informationen zu den einzelnen Ausstellungen finden sich im Media Hub.

Original-Content von: art, übermittelt durch news aktuell