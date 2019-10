Twentieth Century Fox of Germany GmbH

Kino-Tipp: "Terminator: Dark Fate" - Linda Hamilton und Arnold Schwarzenegger kehren auf die große Leinwand zurück

Anmoderationsvorschlag: 28 Jahre ist es her als mit "Terminator 2" Kino-Geschichte geschrieben wurde und auch eins der berühmtesten Filmzitate entstanden ist. "I'll be back! Ich komme wieder!" - ein Satz, der Arnold Schwarzenegger als Terminator T-800 endgültig zum Kultstar gemacht hat. Neben Schwarzenegger glänzte aber auch Linda Hamilton in ihrer Paraderolle als Sarah Connor und aufopferungsvolle Kämpferin gegen die scheinbare Übermacht der Maschinen. Unter den Fittichen von Produzent James Cameron treffen beide nun wieder aufeinander im mittlerweile sechsten Teil der Science-Fiction-Reihe. "Terminator: Dark Fate" setzt allerdings am Ende der Handlung von "Terminator 2: Judgment Day" an und kommt am 24. Oktober in die Kinos. Oliver Heinze berichtet.

Sprecher: Über zwanzig Jahre ist es her seitdem Sarah Connor den Tag der Abrechnung verhindert, die Zukunft verändert und das Schicksal der Menschheit neu geschrieben hat.

O-Ton 1 (Terminator: Dark Fate, 14 Sek.): "Mein Name ist Sarah Connor. Der 29. August 1997 sollte der Tag der Abrechnung sein, aber ich habe die Zukunft geändert. Ich rettete drei Milliarden Leben."

Sprecher: Sarah hat damals zwar die Zukunft der Menschheit verändert, aber nicht deren Schicksal. Und die Geschichte scheint sich zu wiederholen, denn der tödlichste Terminator, der je gebaut wurde, ist in der Zeit zurückgereist.

O-Ton 2 (Terminator: Dark Fate, 3 Sek.): "Es wird gleich laut piepen, Bruder. Mein ganzer Körper ist eine Waffe."

Sprecher: Aber der Rev-9 [Räf nine] hat es nicht auf Sarah abgesehen, sondern auf die junge Dani [Däni]. Bevor sie in der Zukunft eine Gefahr für die Herrschaft der Maschinen werden kann, soll sie sterben, wie einst Sarah und ihr ungeborenes Kind.

O-Ton 3 (Terminator: Dark Fate, 3 Sek.): "Warum sorgst du dich eigentlich um sie?" "Weil ich sie war."

Sprecher: Sarah versucht Dani vor der tödlichen Maschine zu schützen und bekommt unerwartete Hilfe von der genetisch veränderten Elite-Kämpferin Grace, die auch aus der Zukunft kommt.

O-Ton 4 (Terminator: Dark Fate, 13 Sek.): "Ich weiß, du hast Angst, aber ich bin hier, um dich zu beschützen." "So einen wie dich habe ich noch nie gesehen. Fast wie ein Mensch." "Ich bin ein Mensch - nur verbessert."

Sprecher: Allerdings vernichtet der neue Terminator alles, was ihm in die Quere kommt und die letzte Hoffnung aufs Überleben führt Sarah in ihre Vergangenheit.

O-Ton 5 (Terminator: Dark Fate, 7 Sek.): "Sarah!" "Ich sehe, du bist sehr aufgebracht." Ich helfe dir, das Mädchen zu beschützen."

Sprecher: Der T-800 ist zwar etwas in die Jahre gekommen, aber die drei können jede Hilfe gebrauchen.

O-Ton 6 (Terminator: Dark Fate, 5 Sek.): "Wie gewinnen wir?" "Wir gewinnen, wenn du am Leben bleibst."

Sprecher: Und dafür sorgt neben Grace vor allem Sarah, die viel Erfahrung im Kampf gegen die Maschinen hat.

O-Ton 7 (Terminator: Dark Fate, 2 Sek.): "Ich jage Terminator!"

Abmoderationsvorschlag: "Terminator: Dark Fate" mit Linda Hamilton und Arnold Schwarzenegger - produziert von James Cameron. Dazu jede Menge Frauenpower und auch ziemlich viel Wortwitz, wie wir es von den ersten beiden Teilen kennen. Der Actionfilm startet am 24. Oktober in den Kinos.

