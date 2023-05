L'Oréal Paris

L'Oréal Paris bekräftigt sein langjähriges Engagement zur Unterstützung von Frauen in der Filmbranche - Als Partner der Internationalen Filmfestspiele von Cannes seit 26 Jahren

Bild-Infos

Download

Cannes, Frankreich (ots)

Dieses Jahr feiert L'Oréal Paris sein 26. Jahr als offizieller Make-up-Partner der Internationalen Filmfestspiele von Cannes, welche in der Zeit vom 16. bis zum 27. Mai 2023 stattfinden. Die weltweit führende Beauty-Brand präsentiert in diesem Rahmen die bereits dritte Verleihung des L'Oréal Paris Lights On Women Awards zur Auszeichnung einer vielversprechenden Kurzfilmregisseurin. Der Preis wurde mit der Intention ins Leben gerufen, dem Geschlechterungleichwicht in der Filmbranche aktiv entgegenzuwirken und zeichnet Frauen entlang der gemeinsam mit La Cinéfondation geschaffenen Kategorie der Kurzfilmauswahl von Cannes aus. Oscar-Preisträgerin, Jurorin und Botschafterin von L'Oréal Paris, Kate Winslet, wird auch in diesem Jahr die diesjährige Preisträgerin des Lights On Women Awards am 26. Mai im Rahmen des Jeune Cinéma-Dinners persönlich bekannt geben.

L'ORÉAL PARIS, PARTNER DER INTERNATIONALEN FILMFESTSPIELE CANNES SEIT 1997

26 Jahre Unterstützung von Frauen in der Filmbranche

L'Oréal Paris setzt sich gezielt für die Förderung von Frauen in der Filmbranche ein und pflegt eine besonders enge Beziehung zu den Botschafter*innen, die die Werte der Marke verkörpern. Als offizieller Make-up Partner der Cannes Filmfestspiele lädt L'Oréal Paris Schauspieler*innen und Botschafter*innen dazu ein, die Vision von selbstbestimmter Schönheit auf die Bühne des roten Teppichs zu tragen und der Welt ihren "Walk of Worth" zu präsentieren.

26 Jahre Schönheitsexpertise, Glamour und Innovation

Von der Eröffnungs- bis hin zur Abschlusszeremonie offenbart L'Oréal Paris eine neue Saison von Schönheit und Innovation und präsentiert die neusten Looks der Marke, welche von 30 internationalen Make-up Artists unter der kreativen Leitung der globalen Make-up Artist Val Garland kreiert wurden.

MIT DEM LIGHTS ON WOMEN AWARD WIRD DAS WEIBLICHE NARRATIV GEFEIERT

L'Oréal Paris ist seit 1997 offizieller Partner der Internationalen Filmfestspiele von Cannes und geht mit dem im Jahr 2021 ins Leben gerufenen Lights on Women Award noch einen Schritt weiter in seinem Engagement zur Unterstützung von Frauen im Filmgeschäft und dem Kampf gegen die herrschende Ungleichheit innerhalb der Branche. Noch immer sind Frauen auf globaler Ebene in der Filmindustrie unterrepräsentiert: Nur 17 % aller Regisseur*innen von Spitzenfilmen weltweit sind Frauen und nur 25 % derjenigen, die hinter den Kulissen arbeiten, sind weiblich. Als Reaktion darauf hat L'Oréal Paris das jährliche Programm der Lights on Women Award-Verleihung ins Leben gerufen, in dessen Rahmen vielversprechenden Regisseurinnen eine umfassende Unterstützung geboten wird, welche auch eine finanzielle Förderung beinhaltet.

Kate Winslet, Botschafterin von L'Oréal Paris und Jurymitglied des Lights on Women Awards betont die Bedeutung des Engagements der Brand wie folgt: "Bei jedem Festival erinnert uns eine neue Generation von Regisseurinnen an die Kraft und Bedeutung des weiblichen Narrativs. Ich freue mich, gemeinsam mit L'Oréal Paris zu den Internationalen Filmfestspielen von Cannes zurückzukehren, um Filmemacherinnen tatkräftig zu unterstützen. Es ist ein Privileg, Teil von etwas zu sein, das speziell zur Unterstützung und Förderung von Frauen im Film geschaffen wurde und die Möglichkeit zu besitzen, ihre Fähigkeiten öffentlich zu präsentieren und die einzigartige Arbeit der weiblichen Filmemacherinnen zu feiern. Ich bin sehr gespannt darauf, wie sich ihre Geschichten in der diesjährigen Kurzfilmauswahl von Cannes entfalten werden."

Delphine Viguier-Hovasse, Global Brand President von L'Oréal Paris, fügt hinzu: "Als Marke, die sich für Female Empowerment einsetzt, ermutigt L'Oréal Paris jede Frau darin, ihre eigene Version von Weiblichkeit auszudrücken und andere dabei zu unterstützen, an ihre Stärken und ihren Selbstwert zu glauben. Und Cannes ist der Ort, an dem wir diesen Visionen globalen Ausdruck verleihen. Wir feiern bereits 26 Jahre als offizieller Partner die Filmfestspiele und es ist uns eine Ehre, erneut das Licht auf Frauen zu richten und die weiblichen Talente in der Kurzfilmkategorie der Internationalen Filmfestspiele von Cannes zu unterstützen, um die Geschichten, die auf unsere Leinwände gelangen, zu diversifizieren."

Die Gewinnerin des Lights On Women Awards 2022

Im Jahr 2022 erhielt Mai Vu aus Vietnam die Auszeichnung für ihren 9-minütigen Film Spring Roll Dream, den die Jurorin Kate Winslet selbst als "exquisit" bezeichnete. Die Verleihung des Lights On Women Awards an Vu knüpft an den Gewinn des Awards von Aleksandra Odic aus Deutschland im Jahr 2021 an, deren 22-minütiger Film Frida eine eindrucksstarke, kraftvolle Begegnung zwischen einer jungen Krankenschwester und ihrer Patientin schildert.

DIE L'ORÉALPARIS FAMILIE KEHRT NACH CANNES ZURÜCK

L'Oréal Paris setzt sich für eine Repräsentation von Schönheit ein, die die Vielfalt der Frauen weltweit in sich trägt und widerspiegelt. Zu Gast in Cannes sind in 2023 ikonische Schauspielerinnen und Schauspieler, die Schönheit in all ihren Facetten verkörpern:

Aishwarya Rai Bachchan

Leïla Bekhti

Cindy Bruna

Gemma Chan

Nikolaj Coster-Waldau

Viola Davis

Elle Fanning

Jane Fonda

Luma Grothe

Liya Kebede

Aja Naomi King

Katherine Langford

Gong Li

Eva Longoria

Andie MacDowell

Helen Mirren

Iris Berben

Kate Winslet

Yseult

Diese außergewöhnlichen, starken Persönlichkeiten mit all ihren unterschiedlichen Hintergründen spiegeln die Vielfalt der Kund*innen von L'Oréal Paris wider - unabhängig von Alter und Herkunft - und verkörpern die feministischen Werte der Marke, welche das Herzstück von L'Oréal Paris bilden.

Für Deutschland werden in diesem Jahr neben Iris Berben zudem Rebecca Mir, Vanessa Mai, Natalia Wörner, Jacob Rott und Emilia auf dem roten Teppich sein und als nationale Gesichter von L'Oréal Paris Zusammenhalt, Stärke und eine selbstbewusste Version von Schönheit präsentieren.

Original-Content von: L'Oréal Paris, übermittelt durch news aktuell