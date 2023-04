Einladung zur gemeinsamen Pressekonferenz von Green Planet Energy und Greenpeace e.V.: Welche Effekte hatten AKW-Laufzeitverlängerungen während der Energiekrise im vergangenen Winter?

Hamburg / Haßfurt (ots) - Die Hamburger Ökoenergiegenossenschaft Green Planet Energy hat einen zwanzigprozentigen Anteil an einem Neun-Megawatt-Großspeicher im fränkischen Haßfurt erworben. Damit will sie erproben, wie die schwankende Erzeugung von Windkraft- und Solaranlagen künftig noch besser an den ...

mehr