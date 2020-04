Klopapier für Alle - kostenlose Extra-Rolle bei jeder Bestellung! Kein Scherz!

Monsterzeug GmbH

Hannover (ots)

Kommt Ihnen folgendes Problem bekannt vor? Sie wollten vor Kurzem mit gutem Beispiel vorangehen und haben absichtlich keine Unmengen an Toilettenpapier gehamstert? Sie wollten, dass sich alle Menschen mit einer gewissen Notration an Klopapier ausstatten konnten, doch so langsam geht Ihnen Ihr eigener Vorrat aus? Die Regale der Supermärkte Ihrer Umgebung sind auch schon länger nicht mehr aufgefüllt worden? Der Onlineshop Monsterzeug möchte Ihren Einsatz belohnen und an dieser Stelle helfen.

Wir haben uns angesichts der Situation entschieden jeder Bestellung eine Rolle Toilettenpapier im Witze-Design kostenlos beizulegen. Übersteigt Ihr Einkauf den Warenwert von 15EUR und lösen Sie den Gutschein-Code "Klorona" ein, wird diese Zugabe aktiviert. Eine saubere Sache!

Unser Sortiment umfasst bekanntlich witzige und ausgefallene Geschenke und Artikel aller Art - unter anderem auch das mit Witzen bedruckte Klopapier. Ein bis vor kurzem relativ unbeachtetes Produkt. Doch Zeiten ändern sich! Wir wollen im Rahmen unserer Möglichkeiten einen Teil dazu beitragen mit der aktuellen Situation umgehen zu können. Getreu dem Motto: "Lachen ist die beste Medizin!" Bleiben Sie gesund!

Das Klopapier finden Sie unter https://www.monsterzeug.de/Bedrucktes-Toilettenpapier-WC-Witze.html

Noch weitere Produkte finden Sie auf www.monsterzeug.de

Pressekontakt:

Monsterzeug GmbH

presse@monsterzeug.de

Original-Content von: Monsterzeug GmbH, übermittelt durch news aktuell