Initiative "Saubere Luft für Kindergärten": Fellowes stattet Bildungseinrichtungen kostenlos aus

Menschen brauchen saubere Luft, um gesund zu bleiben. Damit gerade die Jüngsten sich gesund entwickeln können, hat Fellowes die Initiative "Saubere Luft für Kindergärten" ins Leben gerufen und verlost vom 1. August bis 25. Oktober 2022 100 AeraMax Pro® Luftreiniger mit H13 HEPA-Filterung. Spätestens im Herbst, wenn weniger gelüftet wird und das Risiko für Infektionen wieder steigt, sind die Geräte ein echter Gewinn.

Kaum etwas ist so selbstverständlich und gleichzeitig so wichtig wie die sprichwörtliche Luft zum Atmen. Gerade in geschlossenen Räumen ist saubere Luft aber gar nicht so selbstverständlich. Wird nicht regelmäßig gelüftet, reichert sie sich mit Kohlenstoffdioxid (CO2) an, das beim Ausatmen entsteht. Auch Allergene, Krankheitserreger oder Schadstoffe können sich in der Luft sammeln und zu Konzentrationsschwierigkeiten, Kopfschmerzen oder gesundheitlichen Problemen führen. Das einfachste Mittel dagegen ist regelmäßiges Lüften. Wo das nicht oder nicht regelmäßig genug geht, und auch in der kalten Jahreszeit, sind Luftfilter eine sehr gute Alternative.

Initiative "Saubere Luft für Kindergärten" verlost 100 Luftreiniger

Um Kinder und ihre Erziehenden bei ihrer Arbeit vor schnellen Ansteckungen mit Viren oder vor Allergien besser zu schützen, hat Fellowes die Initiative "Saubere Luft für Kindergärten" ins Leben gerufen. Kindergärten können sich für die Luftreiniger AeraMax Pro® mit H13 HEPA-Filterung bewerben. Diese freistehenden Geräte halten die Luft eines Raumes von bis zu 55 Quadratmetern mit drei bis fünf Luftwechseln pro Stunde sauber. Vom 1. August bis zum 25. Oktober 2022 werden alle drei Wochen die kostenlosen Fellowes AeraMax Pro® Luftreiniger an 25 Kindergärten, Krippen, Horte oder andere Kindertagesstätten verlost.

Mit dieser Initiative will Fellowes die Installation von Luftreinigern in Lern- und Erziehungsumgebungen fördern, um die Übertragung von Viren zu verhindern, Allergiesymptome wie Heuschnupfen zu lindern und die Konzentration und das Wohlbefinden zu verbessern. "Wir hoffen, dass unsere Initiative die dringend benötigte Aufmerksamkeit für das Thema Innenraumluftqualität im Bildungswesen schafft und den Unterschied, den Luftreiniger für die Luftqualität ausmachen können, verdeutlicht", erläutert Bernd Opitz, Spezialist für Luftreinigung bei Fellowes. Denn: "Die entscheidende Rolle, die Luftreiniger bei der Verbesserung der Gesundheit und des Wohlbefindens von Kindern und Mitarbeitern in einer Bildungsumgebung spielen können, wird weltweit zunehmend anerkannt."

Wirksamkeit belegt: Luftreiniger senken das Infektionsrisiko signifikant

Um die Wirksamkeit der Luftreiniger in realer Umgebung mit messtechnisch gestützten Daten zu belegen, wurden die mit der VDI Richtlinie EE4300-Blatt 14 konformen Fellowes Luftreiniger zusätzlich von unabhängiger Stelle in einer Kindertagesstätte im Alltagsgeschehen getestet. Die Ergebnisse belegen die Effizienz der Geräte: "Nach nur fünf Minuten wurden bereits etwa 50 Prozent der Schadstoffe entfernt. Nach 30 Minuten wurden bis zu 90 Prozent der Aerosole gefiltert und somit das Infektionsrisiko durch die Luft signifikant reduziert!", so Opitz. Weitere Tests des AeraMax Pro ergaben: Der Luftreiniger hält nachweislich 99,9999 Prozent der in der Luft befindlichen SARS-CoV-2 und 99,95 Prozent der Partikel bis zu einer Größe von 0,1 Mikrometern ab, darunter Pollen, Allergene, Gerüche und Bakterien. Die intelligente Technologie arbeitet automatisch, wenn Schadstoffe erkannt werden und schaltet dann in den Standby-Modus, wenn der Raum leer oder die Luft sauber ist. Dies bietet maximalen Schutz und ermöglicht gleichzeitig weniger Filterwechsel und Energieeinsparungen.

Kindergärten und andere Betreuungseinrichtungen können sich für die Teilnahme an der Verlosung online registrieren unter: www.fellowes.com/Saubere-Luft-fuer-Kitas. Weitere Informationen zu den Luftreinigern von Fellowes gibt es unter www.aeramaxpro.com/de.

Diese Presseinformation und hochauflösendes Bildmaterial zum Download finden Sie unter: https://drive.google.com/drive/folders/1zVyXA357A1g9BGP9c_4rqoQ9-98ZPO0l?usp=sharing

