Fiktionaler Tagessieg für "Die Diplomatin - Mord in St. Petersburg" mit Natalia Wörner

5,27 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, das entspricht einem Marktanteil von 20,4 Prozent, sahen gestern den sechsten Film der beliebten, von ARD Degeto und UFA Fiction produzierten Reihe mit Natalia Wörner in ihrer Rolle der Diplomatin Karla Lorenz. Damit war der "Die Diplomatin - Mord in St. Petersburg" nach der Hauptausgabe der "Tagesschau", die auf 6,16 Mio. Zuschauer (26,5 % MA) allein im Ersten kam, die meistgesehene Sendung am gestrigen Samstag.

Nach ihren spannenden Auslandseinsätzen in Manila, Tunis und zuletzt in Prag wurde die Diplomatin Karla Lorenz diesmal in Berlin in einen neuen Fall um einen alten Schulfreund verwickelt. Neben Natalia Wörner spielten Alexander Beyerer als Polizist Jan Horava und Michael Ihnow als Burkhard von Dorssen in neuer Funktion als Leiter des Krisenstabs. In Episodenrollen waren außerdem Beat Marti, Thomas Heinze, Anna von Haebler, Philippe Reinhardt und Rena Harder zu sehen. Regie führte Roland Suso Richter.

"Die Diplomatin - Mord in St. Petersburg" ist eine Produktion der UFA Fiction im Auftrag der ARD Degeto für die ARD. Für die Redaktion zeichnen Claudia Luzius und Christoph Pellander (ARD Degeto) verantwortlich. Produzent ist Christian Rohde, Producerin ist Viktoria Barkhausen (UFA Fiction). Das Drehbuch stammt von Rebecca Mahnkopf. Die Dreharbeiten der aktuellen Folge fanden vom 19. Januar bis 16. Februar in Berlin und Brandenburg statt.

