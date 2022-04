CHECK24 GmbH

Jede*r Vierte wählt bei Abschluss monatlich kündbare Handytarife

München (ots)

1-Monats-Tarife mit 15 GB Datenvolumen im D-Netz bereits ab 14,99 Euro Durchschnittspreis p. M.

Service für Kund*innen: 1-Klick-Kündigung und Vertragsverwaltung im CHECK24 Kundenkonto

Rund einem Viertel der CHECK24-Kund*innen ist bei Abschluss eines Handyvertrags eine kurze Vertragslaufzeit wichtig. 24 Prozent entscheiden sich für monatlich kündbare Tarife. Rund drei Viertel schließen einen SIM Only Tarif mit einer Laufzeit von 24 Monaten ab.1)

"Monatlich kündbare Handytarife sind zwar in der Regel teurer als Verträge mit längerer Laufzeit", sagt Dr. Manuel Siekmann, Geschäftsführer Mobilfunk bei CHECK24. "Dafür bieten sie aber volle Flexibilität. Verbraucher*innen können bei Tarifen mit kurzer Laufzeit beispielsweise früher von verbesserten Tarifkonditionen profitieren oder auch die Wartezeit auf ein bestimmtes Smartphone überbrücken, das sie in Kombination mit einem neuen Handytarif abschließen möchten."

1-Monats-Tarife mit 15 GB Datenvolumen im D-Netz bereits ab 14,99 Euro Durchschnittspreis p. M.

Einen 1-Monats-Tarif mit Telefonflat und einem monatlichen Datenvolumen von 15 GB Datenvolumen gibt es im D-Netz bereits für einen Durchschnittspreis von 14,99 Euro pro Monat.2) Ein vergleichbarer Tarif mit einer 24-monatigen Laufzeit kostet hingegen durchschnittlich nur 7,45 Euro monatlich.

Service für Kund*innen: 1-Klick-Kündigung und Vertragsverwaltung im CHECK24 Kundenkonto

Verbraucher*innen vergleichen auf CHECK24 Mobilfunktarife von zahlreichen Anbietern und können ihren Wunschtarif einfach abschließen. Bestehende Verträge können jederzeit einfach und kostenlos über den 1-Klick-Kündigungsservice gekündigt werden. CHECK24 versendet die Kündigung des Handyvertrags direkt an den Anbieter. Über das Vergleichsportal abgeschlossene Mobilfunkverträge verwalten Kund*innen jederzeit im digitalen Kundenkonto.

1)Datenbasis: alle 2021 über CHECK24 abgeschlossenen Mobilfunkverträge (Sim Only)

2)Um Tarife besser vergleichen zu können, berücksichtigt der Durchschnittspreis unabhängig von der Vertragslaufzeit alle in den ersten 24 Monaten fest anfallenden Kosten sowie die bestenfalls realisierbaren Vergünstigungen. Es handelt sich hierbei nicht um die tatsächlich zu zahlende monatliche Grundgebühr.

Original-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell