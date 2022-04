CHECK24 GmbH

Reiserücktrittsversicherung schützt vor Stornierungskosten bei Corona

München (ots)

Eine Reiserücktritts- und abbruchversicherung übernimmt im Versicherungsfall Stornierungs- und Mehrkosten, die durch eine Erkrankung vor oder während des Urlaubs entstehen. Deshalb sollten Verbraucher*innen beim Abschluss einer Reiseversicherung darauf achten, dass sowohl eine Coronainfektion als auch die Quarantäne und eine Reisewarnung im Reiseland abgedeckt sind.

Stornierungskosten können je nach Zeitpunkt bis zu 90 Prozent1) des Reisepreises betragen. Diese Kosten übernimmt die Reiserücktrittsversicherung. Die Reiseabbruchversicherung deckt alle Kosten, die entstehen, wenn die Reise aufgrund von Krankheit oder Unfall abgebrochen werden muss. Auch die unerwartete Kündigung durch den Arbeitgeber ist ein Rücktrittsgrund.

Guter Versicherungsschutz für Paare kostet 80 Euro und für Familien 138 Euro

Viele Reiserücktritts- und abbruchversicherungen decken auch eine Coronainfektion ab. Meist ist ein positiver Corona-Test als Nachweis ausreichend. Auch im Quarantänefall übernimmt die Versicherung die Kosten. In der Regel kann eine solche Versicherung bis 30 Tage vor Abreise und am selben Tag der Reisebuchung abgeschlossen werden. Bei CHECK24 finden Verbraucher*innen mithilfe von Filtern Versicherungen, die eine Erkrankung, Reisewarnung und Quarantäne absichern.

CHECK24 hat vier Beispielprofile betrachtet: eine vierköpfige Familie erhält eine Reiseversicherung inklusive Corona-Schutz schon für 138 Euro im Jahr, Paare für 80 Euro.

Eine tabellarische Übersicht finden Sie hier.

Jahresschutz oftmals günstiger als Versicherung einer einzelnen Reise

Ein Jahresschutz ist in einigen Fällen günstiger als die Versicherung einer einzelnen Reise. "Der Jahressschutz ist zu empfehlen, sobald man zweimal oder häufiger im Jahr verreist" sagt Christopher Pommerenke, Managing Director Reiseversicherungen bei CHECK24. "Wer sicher ist, nur einmal im Jahr zu verreisen, kann mit dem Einmalschutz günstiger unterwegs sein."

Besonders Vielreisende profitieren immer vom Jahresschutz. Allerdings sollten sie die Kündigungsfrist bedenken.

Eine Selbstbeteiligung senkt den Versicherungsbeitrag. Da diese aber häufig 20 Prozent oder mehr beträgt, lohnt sich das in der Regel nicht.

Service für Kund*innen: kostenlose Beratung und Vertragsverwaltung im digitalen Kundenkonto

Bei sämtlichen Fragen zu Reiseversicherungen beraten die CHECK24-Versicherungsexpert*innen persönlich per Telefon oder E-Mail. Zudem werden CHECK24-Kund*innen in vielen Serviceanliegen rund um die Uhr durch unseren digitalen Assistenten unterstützt. In ihrem persönlichen Versicherungscenter verwalten Kund*innen ihre Versicherungsverträge - unabhängig davon, bei wem sie diese abgeschlossen haben. Sie profitieren dadurch von automatischen Preis- und Leistungschecks und können so ihren Versicherungsschutz einfach optimieren und gleichzeitig sparen.

1) Quelle: https://www.finanztip.de/reiseversicherungen/reiseruecktrittsversicherung/ [13.4.2022]

