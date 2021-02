CHECK24 GmbH

Umzug trotz Corona-Beschränkungen: am besten mit Profis

München (ots)

- Umzug mit Profis kostet durchschnittlich 800 Euro bei mittelgroßer Wohnung - In München kostet ein Umzug im Schnitt 858 Euro, in Köln 558 Euro - Mit CHECK24 Profis finden Verbraucher*innen lokale Dienstleistungen

Aufgrund des Corona-Virus gelten nach wie vor bundesweit Kontaktbeschränkungen. Verbraucher*innen, bei denen aktuell ein Umzug ansteht, dürfen sich deshalb nur von einer Person außerhalb des eigenen Haushalts helfen lassen. Eine gute Alternative sind deshalb professionelle Umzugsunternehmen. Diese dürfen weiterhin Dienstleistungen anbieten.

Der Umzug mit einem Umzugsunternehmen kostet im Durchschnitt 800 Euro bei einer mittelgroßen Wohnung.1) Unter den betrachteten Großstädten ist München mit durchschnittlich 858 Euro am teuersten, Köln ist mit nur 558 Euro am günstigsten.

"Durch die Corona-Pandemie können Freunde und Bekannte nicht wie gewohnt beim Umzug mit anpacken", sagt Leon Zabel, Managing Director Umzüge bei CHECK24 Profis. "Hier sind professionelle Umzugsunternehmen eine gute Alternative. Sie entlasten Verbraucher*innen, nehmen ihnen organisatorischen Aufwand ab und halten sich dabei an die Hygieneregeln."

Beliebte Zusatzleistungen: Ab-/Aufbau von Möbeln, Umzugskartons und Halteverbotszonen

Für noch mehr Komfort wählen Verbraucher*innen verschiedene zusätzliche Leistungen. Am beliebtesten sind der Ab- bzw. Aufbau der Möbel, das Bereitstellen von Umzugskartons und Verpackungsmaterial sowie das Errichten von Halteverbotszonen. Weitere Zusatzleistungen sind z. B. ein Packservice oder die Sperrmüllentsorgung.

Umzug, Handwerk oder Personal Training: Mit CHECK24 Profis die passenden Dienstleistungen finden

Mit CHECK24 Profis finden Verbraucher*innen lokale Dienstleistungen. Das Angebot reicht von Umzugsunternehmen über Handwerker bis hin zum Personal Training. Nach ein paar kurzen Fragen zu ihrem Projekt erhalten Kund*innen in weniger als 24 Stunden mehrere Angebote von Profis aus ihrer Nähe und können so die für sie beste Wahl treffen.

1)Datengrundlage: alle zwischen 1.1.2020 und 31.12.2020 über CHECK24 Profis eingeholten Kostenvoranschläge von Umzugsunternehmen vor einem Besichtigungstermin; Umzug innerhalb von 15 Kilometern für Wohnungen zwischen 51 und 75 m2

