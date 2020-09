CHECK24 GmbH

Zahnreinigung: Diese gesetzlichen Krankenkassen zahlen einen Zuschuss

- Knapp 90 Prozent der GKV erstatten professionelle Zahnreinigung ganz oder teilweise - Wechsel der gesetzlichen Krankenversicherung spart bis zu 336 Euro im Jahr - Service für Kunden: kostenlose Beratung und einfache Vertragsverwaltung im Kundenkonto

Eine regelmäßige professionelle Zahnreinigung kann das Risiko von Zahnkrankheiten senken. 68 der 78 betrachteten gesetzlichen Krankenkassen (GKV) übernehmen die Kosten der Zahnreinigung ganz oder teilweise - im Höchstfall bis zu 250 Euro im Jahr.

"Die professionelle Zahnreinigung ist eine Privatleistung", sagt Dr. Ansgar Lamersdorf, Geschäftsführer GKV bei CHECK24. "Inzwischen zahlen aber knapp 90 Prozent der gesetzlichen Kassen freiwillig mindestens einen Zuschuss zur Zahnreinigung. Es lohnt sich daher, die Konditionen zu vergleichen."

Einige Kassen bieten ihren Versicherten auch ein Jahresbudget für Zusatzleistungen, das unter anderem für die Zahnreinigung verwendet werden kann. Teilweise übernehmen sie die Kosten nur im Rahmen eines Bonusprogramms oder wenn die Behandlung bei bestimmten Zahnärzten erfolgt.

Die vollständige Tabelle mit allen betrachteten gesetzlichen Krankenkassen finden Sie hier.

Wechsel der gesetzlichen Krankenversicherung spart bis zu 336 Euro im Jahr

Durch den Vergleich unterschiedlicher Leistungen finden Versicherte die GKV, die am besten zu ihren individuellen Bedürfnissen passt. Gleichzeitig sind einige Hundert Euro Ersparnis drin: Gesetzlich Krankenversicherte mit einem Bruttoeinkommen von 56.250 Euro im Jahr (Beitragsbemessungsgrenze 2020) zahlen jährlich 336 Euro weniger, wenn sie von der teuersten in die günstigste bundesweit geöffnete GKV wechseln.

Service für Kunden: kostenlose Beratung und einfache Vertragsverwaltung im Kundenkonto

Verbraucher, die Fragen zu ihrer gesetzlichen Krankenversicherung haben, erhalten bei den spezialisierten CHECK24-Versicherungsexperten eine persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. In ihrem persönlichen Versicherungscenter verwalten Kunden ihre Versicherungsverträge - unabhängig davon, bei wem sie diese abgeschlossen haben. Sie profitieren von automatischen Preis- und Leistungschecks und können so ihren Versicherungsschutz einfach optimieren und gleichzeitig sparen.

