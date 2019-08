CHECK24 GmbH

DEUTSCHLAND TEST: CHECK24 ist Deutschlands fairstes Mietwagenportal

München (ots)

Verbraucher wählten CHECK24 zu einem von Deutschlands fairsten Unternehmen. Das ergab eine Befragung von DEUTSCHLAND TEST zusammen mit dem Beratungs- und Analysehaus ServiceValue. CHECK24 erreicht die beste Wertung unter den getesteten Mietwagenportalen und platziert sich z. B. vor Idealo und billiger-mietwagen.de.

Die Experten werteten insgesamt gut 170.000 Urteile zu über 800 Unternehmen in 75 Branchen aus. Anhand einer fünfstufigen Bewertungsskala gaben die Kunden an, wie fair sie sich von den Anbietern behandelt fühlten. Aus dem Mittelwert ergibt sich für jedes Unternehmen ein Fairness-Index, auf dessen Grundlage die Rankings in den einzelnen Branchen erstellt wurden.

Als "Fairste" Unternehmen wurden diejenigen ausgezeichnet, deren Fairness-Scores nochmal über dem Durchschnitt der überdurchschnittlich bewerteten Anbieter lagen.

Persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail - kostenfreie Stornierung bis 24 Stunden vor Abholung

Verbraucher, die Fragen rund um ihre Mietwagenbuchung haben, erhalten bei den über 70 CHECK24-Mietwagenexperten an sieben Tagen die Woche eine persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Über das Vergleichsportal gebuchte Leihwagen können im digitalen Kundenkonto bis 24 Stunden vor Abholung kostenlos storniert werden. Stiftung Warentest (Ausgabe 5/2016) hat CHECK24 als bestes Mietwagenportal mit der Gesamtnote SEHR GUT (1,4) ausgezeichnet.

*)DEUTSCHLAND TEST; http://www.deutschlandtest.de/fairness/ [7.8.2019]

Über CHECK24

CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken, über 300 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für Vergleichsportale Verbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principles for Comparison Tools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, die CHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings, Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.

