CHECK24-Pauschalreisestudie: So machen die Deutschen 2019 Urlaub

- Brandenburger geben am meisten für ihren Pauschalurlaub aus, Bremer am wenigsten - Beliebtestes Reiseziel ist Side & Alanya, nur in vier Bundesländern Mallorca auf Platz eins - Berliner und Thüringer verreisen am längsten, Bayern und Saarländer am kürzesten

Brandenburger geben am meisten für ihren Pauschalurlaub aus. Im Vergleich zum Durchschnitt aller Reisebuchungen bei CHECK24 zahlen sie 4,6 Prozent mehr. Bremer lassen sich ihren Urlaub am wenigsten kosten: Sie geben 4,5 Prozent weniger aus als der Bundesschnitt.*)

Side & Alanya fast überall beliebtestes Reiseziel - Südwesten der Republik fliegt nach Mallorca

In fast allen Bundesländern ist Side & Alanya das begehrteste Reiseziel. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr lag die türkische Urlaubsregion nur in acht Bundesländern vorne, 2017 sogar nur in zweien. Mallorca belegt 2019 im Südwesten Deutschlands nach wie vor den ersten Platz. "Reisen in die Türkei bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, auch im Vergleich zu Mallorca", sagt Martin Zier, Geschäftsführer Reise bei CHECK24. "Nachdem 2016 der Tourismus in die Türkei deutlich zurückgegangen war, fahren jetzt wieder viele Urlauber gerne dorthin."

Berliner und Thüringer verreisen am längsten, Bayern und Saarländer am kürzesten

Am längsten verreisen Berliner und Thüringer - sie buchen im Schnitt zehn Tage. Auch Urlauber aus Sachsen und Schleswig-Holstein sind mit 9,9 Tagen überdurchschnittlich lange unterwegs. Etwas weniger Zeit nehmen sich Bayern und Saarländer für ihren Urlaub, sie reisen im Schnitt 9,5 Tage.

*)Datengrundlage: alle Pauschalreisebuchungen über CHECK24 zwischen Juli 2018 und Juni 2019

